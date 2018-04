UMAS, una apuesta santiagueña en la difusión y autogestión editorial

-

La experiencia de la autogestión editorial en Santiago del Estero, sigue creciendo y dando sus pasos de gran apertura, abriéndose al juego de ingresar en el circuito alternativo con novedosas propuestas literarias.

Ese es el gran desafío que desde sus orígenes se planteó la editorial santiagueña UMAS, una gran experiencia traducida en la difusión de nuevas producciones literarias, e inscribiendo en Santiago y la región, un nuevo tipo de relaciones que se construyen entre el autor-editor-público.

Los integrantes de este espacio editorial son Facundo Burgos, Pilar Carranza, Marcelo Hoyoz y Mario Lavaisse. El 2018, será justamente un año movido para todos sus participantes. “Tenemos la data confirmada de que este año, saldrán publicados tres nuevos títulos –relata la cara visible de la editorial, Mario Lavaisse– en primer lugar, la esperada antología poética de “Topos bajo la lluvia”, que fue anunciada por este mismo medio el año pasado y contará con la participación de la prestigiosa poetisa cordobesa Elena Anníbali. El libro contendrá los poemas de Pilar Carranza, Sofía Landsman, Paula Rivero y Natalia Sánchez, las integrantes de “Topos bajo la lluvia”.

Entre esas novedades, señaló que también saldrá este año, y para engrosar la Colección Cascote de narrativa: “La lengua de los gorilas”, del autor cordobés Hernán Tejerina, libro en el que participará como contratapista el reconocido escritor y director cordobés Sergio Schmucler y como autor del arte de tapa, Andrés Navarro, que además de tener talento para la pluma, lo tiene también para las artes plásticas.

El tercer libro de Umas para este año es “Suicidio y ofrecimiento sacrificial al padre. La autoficción de Jorge Barón Biza”, la tesis doctoral de Marta Sialle de Gauna, una de las psicoanalistas más prestigiosas de la región, quien indaga en su investigación en la escritura de Jorge Barón Biza, el autor de la célebre novela “El desierto y su semilla” (que cumple este 2018 veinte años), y de cuya escritura desprende una hipótesis que lo vincula a su padre, Raúl Barón Biza, también escritor aunque trascendente más por los avatares de su biografía que por su producción escrita.

Este libro incluye un apéndice fotográfico, una breve semblanza biográfica de Jorge Barón Biza y un recorrido teórico por diferentes autores que trataron la cuestión del autocastigo por un lado, y la de la autoficción, por el otro. Dice respecto del libro Daniel Link: “(…) Este libro, que fue antes una tesis doctoral, se suma ahora a mi acompañamiento y amplifica la indagación sobre la obra de Jorge. Esperemos que pronto seamos legión, y que sepamos más”.

¿Cuáles son los obstáculos y los logros que alcanzan desde la editorial?

-Los obstáculos principales son tres: En primer lugar, la sobreofertabilidad. Hay muchos libros dando vueltas en el mercado y muchos sellos editoriales que se encuentran produciendo. Es decir que cada libro nuevo que publiquemos nacerá en un mundo que está súper poblado por otros libros. El segundo obstáculo es la baja rentabilidad. Los ingresos son espaciados en el tiempo y es por eso que recuperar el dinero invertido en cada edición ya debe ser considerado como un logro. Y por último, aunque no menos importante, nuestra posición periférica (aunque habría que decir que en ciudades centrales los otros dos obstáculos nombrados se agudizan). Tal vez sería apresurado hablar de logros, puesto que nuestros primeros títulos son del año 2016 y todavía no pasó un tiempo prolongado. Algo que sí me animo a mencionar es la circulación que están teniendo las Obras Completas de Francisco René Santucho, libro en el que trabajamos junto a otros sellos editoriales santiagueños y está en las mejores librerías de Buenos Aires, como así también en las de Córdoba y Rosario. Aspiramos a que todos nuestros libros puedan tener una circulación similar.

¿Qué deja de aprendizaje trabajar desde la autogestión en Santiago del Estero?

-En nuestra experiencia podemos decir que nos encontramos siempre con colaboradores con muchas ganas de participar. Ya sea en la gestión de un evento o participando de alguna forma en él, o en cuanto a la edición: aportando una paleta de colores, una ilustración o un concepto de diseño. Y el saldo de esto es la enorme gratitud de sentirse acompañado. En nuestra época el cooperativismo se respira, es una idea que está socialmente disponible. Por ahí esa actitud no era característica en generaciones anteriores cuando cada quien se preocupaba solamente de su propio proyecto. Hoy las colaboraciones mutuas son moneda corriente y sin esa predisposición la tarea se nos haría mucho más ardua.

¿Qué espacios de difusión están teniendo para hacer conocer las nuevas publicaciones de autores/as?

-Las redes sociales son clave. Circula una gran cantidad de escritos por esa vía. Hacemos conocer a los autores a quienes publicamos y también conocemos a nuevos autores a través de Instagram y Facebook. Los medios santiagueños también dan una gran mano. Se me ocurre nombrar a Subida de Línea, a la revista Trazos de la UCSE, y también al Viceversa, que desde hace un buen tiempo ya se ha transformado en una plataforma muy valiosa para hacer conocer la escritura de los autores del medio local. También son importantes nuestros amigos libreros, que nos consta que recomiendan nuestros títulos cuando alguien pregunta “¿qué hay de nuevo?”.

¿La sana amistad entre lectores y escritores le está dando más fuerza a esta movida cultural autogestiva?

-Sin duda que la está fortaleciendo. Además porque se van creando vínculos regionales que son muy importantes cuando se considera a la distribución de los títulos. Sobre todo al considerar nuestra posición periférica de la que antes hacía mención. Hoy en Santiago existen varias casas editoriales en funcionamiento. Y tal vez hace 10 años no existían porque no estaban dadas las condiciones de posibilidad que ahora sí están dadas y que nos hace pensar en un futuro promisorio.