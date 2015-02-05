CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Abril 2018

30/04/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

15.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

15.15 LOS SIMPSONS (Cont.)

17.30 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO

 

CANAL 9

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EL CLÁSICO

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BASQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. DEFENSORES DEL SUD

20.00 ESTUDIO ABIERTO

20.30 ARTESANOS

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.36 SÍGANME MUCHACHOS

09.14 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

09.39 CÓNDOR CRUX

11.00 LOS VENGADORES

12.42 LEYENDAS DE PASIÓN

15.14 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

15.31 FLORES ROTAS

17.36 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

17.58 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA

20.05 CAMPO DE SUEÑOS

22.05 SIN ESCAPE


TCM

07.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.40 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.05 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

09.45 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.10 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.35 ORO Y CENIZAS

12.30 UN PLAN PERFECTO

14.31 EL CHACAL

16.53 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

18.57 EL PATRIOTA

22.00 ARMA MORTAL


TNT

06.25 GRANDES HÉROES

08.07 SIN HIJOS

09.56 ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS PLATINO

11.06 PREMIOS PLATINO

13.32 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

15.36 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO

15.38 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

17.56 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

20.02 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO

20.04 SON COMO NIÑOS

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

00.03 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO

00.05 CARRERA MORTAL 2


UNIVERSAL CHANNEL

10.00 HOUSE M.D.

11.00 HOUSE M.D.

11.55 HOUSE

14.45 IT TAKES A KILLER

15.15 EL ESPANTA TIBURONES

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

22.00 CHICAGO FIRE

23.00 CHICAGO MED

24.00 BOYHOOD. MOMENTOS DE UNA VIDA

03.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

 

STUDIO UNIVERSAL

09.00 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD

09.50 RUSTY EL CABALLERO ROBOT

11.25 BALTO

12.55 EL GALLO QUIQUIRIQUI

14.30 RUSTY EL CABALLERO ROBOT

16.10 YELLOWBIRD

18.05 EL LÓRAX

20.00 KUNG FU PANDA

21.55 LOS PITUFOS

24.10 KUNG FU PANDA

02.05 LOS PITUFOS

04.20 EL LÓRAX


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR (AVDA. ROCA (S) 353)

MARTES 1 DE MAYO, A LAS 22, EL CINECLUB MÉLIÈS PROYECTARÁ “UNA MUJER EXTRAORDINARIA”,  GANADORA DEL OSCAR AL MEJOR FILME EN HABLA NO INGLESA.

 

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

LUNES 30, LA HUYÑAJ, MIGUI CÁCERES, SUENAN VOCES, REFLEJOS DEL SALITRAL, RODRY SALVATIERRA, DIEGO LUNA, SANTIAGUEÑOS 4, EL TOQUE, NACIDOS DEL TIEMPO


CLUB SAN CARLOS (LA BANDA)

LUNES 30, GLADYS “LA BOMBA TUCUMANA” Y DANNY PECCI.


TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.

EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO QUE PERSONIFICA A “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.


CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)

VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA

NOCHE, ESTARÁN “LOS LINCES”.


FÓRUM (PERÚ 511)

VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.


CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN (3D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

30/04 -22:30 (Subt)

01 DE MAYO CERRADO

NADA QUE PERDER (2D):

BIOPIC (ATP)

30/04 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)

01 DE MAYO CERRADO

AVENGERS: INFINIT WAR (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

30/04 - 15:30 (Cast) 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

01 DE MAYO CERRADO

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

30/04 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

01 DE MAYO CERRADO

02/05 - 17:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

30/04 14:45 (Cast) 17:15 (Cast)

AVENGERS: INFINIT WAR

(2D): AVENTURA (+13 AÑOS)

30/04 - 15:00 (Cast) 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO (18 AÑOS)

30/04 -22:15 (Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY AL - 02/05 - 19:45 (Cast)

01 DE MAYO CERRADO

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

30/04 -22:20 (Subt)

01 DE MAYO CERRADO


HÍPER LIBERTAD

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:30-

17:00-20:00*-22.40-23:00* (SÓLO SÁBADO 23.30)

*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 3D: 19:35

CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y VIERNES)

GNOMOS AL ATAQUE

CASTELLANO 2D: 16:50- (JUEVES,

VIERNES, Y DE LUNES A MIÉRCOLES)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 19:30 (DE SÁBADO A MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D: 22:00 (JUEVES SUBTITULADA)


 
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