CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Abril 2018
Por El Liberal
30/04/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
15.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
15.15 LOS SIMPSONS (Cont.)
17.30 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 EL CLÁSICO
17.30 PAISANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BASQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. DEFENSORES DEL SUD
20.00 ESTUDIO ABIERTO
20.30 ARTESANOS
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.36 SÍGANME MUCHACHOS
09.14 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
09.39 CÓNDOR CRUX
11.00 LOS VENGADORES
12.42 LEYENDAS DE PASIÓN
15.14 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
15.31 FLORES ROTAS
17.36 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
17.58 LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA
20.05 CAMPO DE SUEÑOS
22.05 SIN ESCAPE
TCM
07.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.40 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.05 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
09.45 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.10 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.35 ORO Y CENIZAS
12.30 UN PLAN PERFECTO
14.31 EL CHACAL
16.53 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
18.57 EL PATRIOTA
22.00 ARMA MORTAL
TNT
06.25 GRANDES HÉROES
08.07 SIN HIJOS
09.56 ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS PLATINO
11.06 PREMIOS PLATINO
13.32 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
15.36 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO
15.38 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
17.56 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
20.02 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO
20.04 SON COMO NIÑOS
22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
00.03 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO
00.05 CARRERA MORTAL 2
UNIVERSAL CHANNEL
10.00 HOUSE M.D.
11.00 HOUSE M.D.
11.55 HOUSE
14.45 IT TAKES A KILLER
15.15 EL ESPANTA TIBURONES
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
22.00 CHICAGO FIRE
23.00 CHICAGO MED
24.00 BOYHOOD. MOMENTOS DE UNA VIDA
03.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
STUDIO UNIVERSAL
09.00 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD
09.50 RUSTY EL CABALLERO ROBOT
11.25 BALTO
12.55 EL GALLO QUIQUIRIQUI
14.30 RUSTY EL CABALLERO ROBOT
16.10 YELLOWBIRD
18.05 EL LÓRAX
20.00 KUNG FU PANDA
21.55 LOS PITUFOS
24.10 KUNG FU PANDA
02.05 LOS PITUFOS
04.20 EL LÓRAX
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR (AVDA. ROCA (S) 353)
MARTES 1 DE MAYO, A LAS 22, EL CINECLUB MÉLIÈS PROYECTARÁ “UNA MUJER EXTRAORDINARIA”, GANADORA DEL OSCAR AL MEJOR FILME EN HABLA NO INGLESA.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
LUNES 30, LA HUYÑAJ, MIGUI CÁCERES, SUENAN VOCES, REFLEJOS DEL SALITRAL, RODRY SALVATIERRA, DIEGO LUNA, SANTIAGUEÑOS 4, EL TOQUE, NACIDOS DEL TIEMPO
CLUB SAN CARLOS (LA BANDA)
LUNES 30, GLADYS “LA BOMBA TUCUMANA” Y DANNY PECCI.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL CON SEBASTIÁN PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.
EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO QUE PERSONIFICA A “OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.
CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)
VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL TEMA MUNDIALMENTE CONOCIDO COMO “CARA DE GITANA”. ESA MISMA
NOCHE, ESTARÁN “LOS LINCES”.
FÓRUM (PERÚ 511)
VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN (3D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
30/04 -22:30 (Subt)
01 DE MAYO CERRADO
NADA QUE PERDER (2D):
BIOPIC (ATP)
30/04 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)
01 DE MAYO CERRADO
AVENGERS: INFINIT WAR (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
30/04 - 15:30 (Cast) 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
01 DE MAYO CERRADO
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
30/04 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
01 DE MAYO CERRADO
02/05 - 17:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
30/04 14:45 (Cast) 17:15 (Cast)
AVENGERS: INFINIT WAR
(2D): AVENTURA (+13 AÑOS)
30/04 - 15:00 (Cast) 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO (18 AÑOS)
30/04 -22:15 (Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY AL - 02/05 - 19:45 (Cast)
01 DE MAYO CERRADO
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
30/04 -22:20 (Subt)
01 DE MAYO CERRADO
HÍPER LIBERTAD
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:30-
17:00-20:00*-22.40-23:00* (SÓLO SÁBADO 23.30)
*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
CASTELLANO 3D: 19:35
CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y VIERNES)
GNOMOS AL ATAQUE
CASTELLANO 2D: 16:50- (JUEVES,
VIERNES, Y DE LUNES A MIÉRCOLES)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 19:30 (DE SÁBADO A MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D: 22:00 (JUEVES SUBTITULADA)