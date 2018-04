FÚNEBRES | 30 de Abril de 2018

30/04/2018 -

FALLECIMIENTOS

Lucas Nicolás Navarro

Julia Alicia Acosta de Gerez

Raimunda Cáceres

Ilda del Valle Díaz

Cristian Iván Coronel

Nelli Luz Infante

Adrián Luciano Robles (La Banda)

Ramón Antonio Pallares

Juan Carlos Ortega (Dpto. Río Hondo)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. "Otro ángel, se unió al coro celestial. Gracias por todo madre". Su esposo Mario Gerez y sus hijos Fernando, Martín y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria. C/D. P.L. Gallo (s.v.).

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su esposo Mario Gerez, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su esposo Mario Gerez, sus hijos Fernando, Martín, Gonzalo, hijos pol., nietos, bisn. y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhum. en el cement. Parque de la Paz a las 9 hs. Casa de duelo s.v. 3 P.L. Gallo 330 Serv. Iosep.- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su hijo Fernando y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su hijo Martín y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su hijo Gonzalo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar sobre verdes praderas, Él me hace descansar". Sus hijas políticas Romina, Yanina y Natalia y sus nietos Ignacio, Justina y Rosario participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria. C/D. P.L. Gallo (s.v.).

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Hermana querida: "Tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir". Te amaré siempre, hermana te seguiré esperando. Su hermana Graciela, su hno. pol. Lorenzo, sobrinos Marcela y Carolina Reinoso y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Hermana luchadora, la peleaste hasta el final, pero ya estás en los brazos del Señor, donde no hay lágrimas ni dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Teresa, su esposa Dardo, sus hijos Dardo, Silvia, Pablo y Maxi participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su sobrino Pablo, su esposa Cintia, sus hijos Gerónimo y Guillermina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su sobrina Silvia, su esposo Exequiel, su hija Delfina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su sobrino Dardo, su esposa Lorena, sus hijos Mateo y Julieta participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. "Dadle, Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigos Chilo, NIna, sus hijos Jorge, Cecilia, Patricia, Lucas y sus nietos acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. "Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador". Los amigos de su hijo Gonzalo: Lucas, Georgina y su hijita Sofía acompañan a la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Augusto Abuslaiman, su Sra. Eugenia y sus hijos Delfi, Marti y Feli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Ing. Carlos Emilio Abuslaiman y Sra. Eva Suárez, sus hijos Alejandro, Augusto, Emilio y Andrés, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Empresa CEA Ingenieria S.R.L. participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Los ex compañeros del 5º1º comercial del colegio Nacional Absalón Rojas, acompañan en este difícil momento a sus hijos Martin, Fernando y Gonzalo. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE HERRERA, RAIMUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Sus hijos Roque, José, Teresita, Norma, Lucía, Mercedes, Juan Carlos, h. pol. nietos y bisnietos part. su fallec. y que sus restos serán inhum. a las 11 hs en el cem. La Piedad. C.D. c/202 Nº 1634 H. Hondo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CÁCERES DE HERRERA, RAIMUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo José Patricio Herrera, su nuera Mercedes Aguirre, sus nietos Patricia, Claudia, César y Mauro, sus nietos políticos Luis, Carlitos y Cecilia, sus bisnietos José Luis, Victoria, Mauro, Patricio y Julieta participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Piedad.

CÁCERES DE HERRERA, RAIMUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Señor, te confiamos el alma de nuestra abuelita Raimunda para que la recibas en tu reino y goce de la vida eterna. Sus nietos Claudia y Carlitos Herrera y su bisnieta Ana Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento.

CÁCERES DE HERRERA, RAIMUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Abuelita vivirás eternamente en nuestros corazones y mucho más en nuestros mates de desayuno de los domingos. Sus nietas Patricia y Claudia Herrera participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Piedad.

CÁCERES DE HERRERA, RAIMUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Directora, profesores y alumnos de la Esc. de Capacitación Santa Rita, acompañan con dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Norma Herrera y ruegan oraciones en su memoria.

CICCHITTI, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Sus amigos Beto, Graciela, Gustavo y Liliana Azar Raed, abrazan a sus hijos por la pérdida de Marta, esposa, madre y abuela ejemplar. Que descanse en paz.

CORONEL, CRISTIAN IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Sus padres Cristian Coronel, Lorena Avila, su herm. Lourdes y demás familiares part. su fallec. y sus restos seran inhum. en el cem. La Piedad a las 17 hs. Casa de duelos.v. 1 P.L. Gallo 330 serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CORONEL, CRISTIAN IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Mi querido hijo, no estaba preparada para esta partida. El desconsuelo y el dolor es infinito que solo puedo calmar cada vez que recuerdo tu sonrisa. No sé cómo se sigue la vida sin un ángel como vos. Reúnete con papá, Exequiel y don Eduardo, no tengas miedo que tus ángeles te guiarán por el camino de la luz. Hasta nuestro encuentro hijo de mi alma, hijo de mi corazón. Tu desconsolada madrina Lorena Coronel y flia.

CORONEL, CRISTIAN IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Roxana Abdala y flia, participan con dolor la partida de Iván, ahijado de su amiga Lorena Coronel. Se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su esposo José Romero, sus hijos José María y José César, hijas pol. nietos y demás famil. part. su fallec. y sus restos serán inhum,. en el cementerio de Suncho Corral a las 15 hs. Casa de duelo s.v. 2 P.L. Gallo 330 Sercv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

DÍAZ, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Ing. Carlos Emilio Abuslaiman y Sra, Eva Suárez, sus hijos Alejandro, Augusto, Emilio y Andrés, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Empresa CEA Ingeniería S.R.L., participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Augusto Abuslaiman, su Sra. Eugenia y sus hijas Delfi, Mati y Feli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Flia. Vargas, Fonti, despide con profundo pesar su partida. Acompañamos a su flia. en estos momentos de dolor, rogando una pronta resignacion. Se ruega oraciones en su memoria.

INFANTE, NELLI LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Sus hijos Cacho, Pedro y Carina, h. pol Antonia y Belén, nietos Luz, Gabriel, Diego, Ema, Franchesco y Agustín, y demás familiares, sus restos son velados en calle La Plata 162 S/V, y seran inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio La Piedad. Cobertura Iosep. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

NAVARRO, LUCAS NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/18|. Su madre Carla Navarro, sus hermanos Pablo y Marisol Navarro, sus abuelos, tíos, primos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Manogasta. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

PALLARES, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28 /4/18|. Su esposa Blanca Corbalán, sus hijos Luciana, Rodrigo y Esteban Pallares, hijas pol, sus nietos Santiago y Mauricio, sus hermanos Elba , Marta y Lilia y demás familiares, sus restos fueron Inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - Tel. 4219787.

ROBLES, ADRIÁN LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 28 /4/18|. Su padre, hermanos, primos, sobrinos y demás familiares. Acompañan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

VALLADARES, WALTER RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/18|. El personal directivo y docente de jubilados de la Escuela 446 Dr. Carlos Coronel participa con profundo dolor la partida inesperada del hijo de la socia. Sra. Perla Marina Micol de Valladares. Piden al Padre celestial el consuelo para su Sra. madre, hermanos y familiares.

VARGAS, JUAN GABRIEL (Pepu) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. "El Señor te reciba en sus brazos y recibas el descanso eterno". Sus hermanos políticos Jorge Rodríguez, Mariela Del Beliz, sus sobrinos Matías, Luisina y Alfonso. Ruegan su descanso eterno.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida compañera Silvina Vargas. Acompañamos a su familia en este dificil momento y elevamos oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. El consejo educativo institucional del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la querida profesora Silvina Vargas. Acompañamos a su familia en este dificil momento y rogamos oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Walter Acevedo, Ana Elena Marcos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Juan Gabriel. Acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. Señor recíbelo en tus brazos y que brille para él la luz que no tiene fin.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Erika Keller y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la querida Silvina Vargas. Acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. Dale, Señor el descanso eterno.

VARGAS, JUAN GABRIEL (Pepu) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Diego Ramon Orellano, esposa, hijos, hija politica Daniela y nieto participan con profundo dolor su tragica y temprana desaparicion. Que descanses en paz. Rogamos al Señor por su eterno descanso como asi la cristiana resignación y consuelo a su familia.

VARGAS, JUAN GABRIEL (PEPU) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Sus compañeros del sindicato SEViNaSE, acompaña al Lic. Federico Vargas en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (PEPU) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. El Dr. Marcos Javier Aleman Domínguez y demas compañeros del 16º Distrito de Sgo. del Estero, acompañan a Lic. Federico Vargas, a su madre y familia en tan irreparable pérdida.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Sus compañeros de Automotores: Sergio Bondi, Pablo Ponce, Rodolfo Lescano y Marcelo Cioccolani, acompañan a Federico y su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Raúl Coronel, Martha Santillán e hijos acompañan a Inés, Eduardo y familia en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (Pepu) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Dolly y Magui participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Subsecretario de Deportes y Recreación de la Provincia Prof. Carlos Depello, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del integrante del equipo de competición del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades. Ruegan oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Profesores y compañeros del equipo del Natatorio Olímpico de Madre de Ciudades, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Tus compañeros de la Promoción 1995 de la Escuela Industrial, participan con profundo dolor tu pronta partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Los amigos de su madre política, ex compañeros de la Escuela Nicolás Avellaneda, acompañan a su esposa Silvina, a sus hijos Agustin, Victoria y Virginia y a todo esa hospitalaria y querida familia en este momento triste y doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Permanezcan en mí. El viñador te eligió, sin duda dejaste invalorables frutos en tu comunidad querida. Acompañamos con mucho cariño a Rosita, hermanos, esposa, hijos, tios y primos en este difícil momento. Adriana M. López y Enrico Bagli, participan su fallecimiento y rogamos por la paz de su alma.

VARGAS, JUAN GABRIEL (Pepu) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Dolly Azar y sus hijos Luis Marcelo y Roxana Páez y sus respectivas flias, participan con profundo dolor y congoja su inesperada partida, rogando a Dios consuelo y resignación cristiana a su esposa, hijos y demás familiares. Elevemos oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (Pepu) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. "Que brille la luz que no tiene fin". Participa con profundo dolor el fallecimiento de su cliente y amigo, Gasmarket. Que sus restos fueron sepultados, elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (Pepu) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. "Que el Señor te cubra con su manto sagrado y fortaleza el dolor de tu flia. y seres queridos". Eduardo, Teresa Rodríguez, Flor y flia, acompañan a su esposa, hijos, madre, hermanos y seres queridos en este momento. Ruegan una oración en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (Pepu) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. "Que brille para él la luz infinita de Cristo". Los vecinos y amigos de la calle Magallanes de su esposa Silvina, flias. de: Coca Ovejero, Dany Ramírez, Paulina, Rica, Anchi, Poro y Pelado Avila, Chochi Herrera, Vero Gerez, Gringa, Capullo, Mari de Nassif, Guido Beltrán, Cleto Peralta, Dr. Lewis lamentan profundamente la inesperada y trágica partida del distinguido Pepu, a quien lo quisimos como un hijo más de este barrio. "Que la eterna paz esté siempre contigo". Rogamos cristiana resignación para toda la flia.en tan doloroso trance y elevamos fervientes oraciones por su descanso definitivo.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Carlos Augusto Ornaghi, Graciela Lucatelli y familia, participan con mucho dolor su fallecimiento y abrazan a todos sus seres queridos rogando por su consuelo y protección.

ORTEGA, JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 28 /4/18|. Su madre Francisca Díaz, sus hermanos Zulema, Titina, Susana, Sara, Aída Luis, Marta, Norma y Nanci, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron Inhumados en el cementerio de La Puerta (Dpto Rio Hondo). Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

REYNOSO, HÉCTOR DIMAS (Rinzo) Falleció el 27/4/18|. La Lic. Marga Tapia de Martínez, sus hijos Jorge y Mario, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Lorena. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

RIVERO, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Sus hijos Mario, Julio, Juan, Domingo, Raúl, hijos políticos, nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas cementerio de Laprida. Dpto Choya. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ESTANCIERO, PEDRO DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. Fue triste decirte adiós papá, aun tenemos presente cuando te miramos aún sin vida, en ese instante nuestro mundo de derrumbó y no pudimos hacer nada para que volvieras, que abrieras tus ojos y nos dijeras todo está bien...no pasa nada, no sabes cuánto daríamos porque solo hubiese sido solo un sueño, te extrañamos tanto pá. Sus hijos Lisandro y Bárbara y Viviana, invitamos a la misa con motivo de cumplirse nueves días de su partida.

ESTANCIERO, PEDRO DANIEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/18|. Su familia, madre Mirna Graciela, hermanos Carlitos, Marcelo, Sandra, Claudia, Viviana y Karina; sus hijos Lisandro y Barbarita y señora Viviana invitan a la misa a celebrarse en la Merced, hoy lunes 30 a las 20 hs.

GUZMÁN, SERGIO ROLANDO (Beco) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/90|. Te fuiste de nuestro lado y dejaste un vacío tremendo en nuestras vidas. Solo nos consuela saber que estás gozando de la cercanía de Dios y que de esa manera nos acompañas a mí y a nuestros dos hijos que quedamos sufriendo ante el dolor de tu ausencia. te amamos y siempre lo haremos. Tu esposa Lola, tus hijos Fernando y Carola invitan a la misa hoy a las 20 en iglesia Santiago Apóstol.

IBÁÑEZ, TOMÁS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/15|. Nadie muere del todo, mientras haya alguien que lo quiera, lo recuerde y hable de él. Entre nosotros siempre estás. No llores si me amas ...si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Tu madre Aída Gómez, tu esposa Daniela Peralta, tus hijos Tomás y Victoria, sus hermanos Celia y Santi invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplir tres años de su fallecimiento. Descansa en paz Titino.

IBÁÑEZ, TOMÁS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/15|. Yo no estaré lejos, porque la vida continúa. Y si me necesitas llámame y yo vendré. Aunque no me podrás ver y tocar, yo estaré cerca y si oyen con su corazón escucharán a su alrededor muy suave y claramente mi amor. Daniela Peralta, sus hijos Tomás y Victoria, flia. Ibañez y flia,. Peralta invitan a la misa invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplir tres años de su fallecimiento. Descansa en paz Titino.

RETONDO DE SPAINI, MARÍA DOLORES Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/18|. Querida e inolvidable Lolita. Mañana 1ro. de mayo se cumplirá un mes de tu partida a la casa del Señor, donde el Altísimo cuidará de ti, en un lugar tranquilo y luminoso donde no hay penas ni dolores. Tus agradecidos amigos del Centro de Salud Bucal, Josefina Macedo, María Cristina Cura y Luis Santillán que guardarán siempre tu recuerdo en sus corazones invitan a familiares y amigos a la misa que en su memoria se oficiará mañana a las 20.30 en la iglesia Catedral. Rogamos oraciones.

SAGANÍAS LUCCA, NORMA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/14|. No hay distancia que esté lejos, hoy cumplirías tus 62 años y celebramos las huellas que dejaste en nuestras vidas. Hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Tu familia te recuerda con mucho amor todos los días.

LÓPEZ DE ATÍA, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Descansa en paz querida Keka. Vivirás eternamente en nuestros corazones. En el paso por esta vida dejaste verdaderos ejemplos que hoy nos sirven mucho para ser lo que tu has sido, hermana ejemplar, una madre para todos tus sobrinos, cariñosa y luchadora. Hoy sentimos tu enorme ausencia y rogamos oraciones en tu memoria. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en iglesia Santiago Apostol.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí, aunque muera vivirá y el que viva y cree en Mí, no morirá jamás". (Jn.15,35) Papi: Hace un año que te fuiste al encuentro de nuestro Padre, sabemos que descansas en los brazos de Jesús y María. Tus palabras, tus mensajes están presentes en cada reunión familiar. Nada dejaste sin expresarnos: tus consejos y deseos. Eres nuestra guía y ángel guardián, preparaste tu partida, te fuiste dejando un mandato, un mensaje para todos. Vives en el recuerdo de cada integrante de tu familia. Te extrañamos, pero tu recuerdo perdura para siempre en nuestros corazones. Te agradecemos Señor, por los años que nos prestaste su presencia. Su esposa: Dora; sus hijos: Lucho, Chuli, Doris y sus respectivas familias, sus nietos y bisnietos. Su hija en el afecto: Sole, invitan a la Sta Misa para elevar suplicas por su eterno descanso, hoy a las 20:30 hs en Pquia Cristo Rey.

VARGAS, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. Hoy hace un año de tu partida, como olvidarme de ese día, ojalá pudiera volver el tiempo para intentar hacer que te quedes con nosotros y no soltar tu mano. La vida me regaló la fortuna de conocerte, me transmitiste los valores puros y nobles de lealtad, gracias por todos tus consejos, un beso al cielo. Tu hija en el afecto Sole (Sule), invita a la misa que se oficiará hoy 30/4/18 a las 20.30 hs. en la Pquia. Cristo Rey.

VITTAR DE JAIMEZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/78|. Sus hijos Gladys, Omar, Jorge, Richard y Tito, nietos Ale, Dany, Anita, Sole, Negro, Aylén, Facu, Benja, Bauti, Milagros, bisnietos Joaquín, Berny, Valentino y Lolo y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará el 1 de mayo a las hs. en la 20 parroquia Santiago Apóstol. L.B. con motivo de cumplirse 40 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS DE SILVA, CELIA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Dejaste un dolor inmenso con tu partida, pero solo nos consuela saber que estás en cercanía de Dios. Su esposo Américo Silva; sus hijos Claudio, Yamil, Luis, Lucrecia y Gloria Silva; hijos políticos; nietos; hermanos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará este lunes 30/04 a las 19 en la parroquia Inmaculada Concepción (Frías) al cumplirse el novenario de su partida al Reino Celestial. Choya.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BRAVO DE SILVETTI, CELIA MARÍA ELENA (Chela) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/16|. Querida amiga: hoy al recordarse un nuevo aniversario de tu deceso, quiero expresarte que aún conservo con mucho amor, ese mutuo y contagioso cariño que nos unía como hermanas, qué bellos tiempos pasados, perdurará en mí ese disfrute sano de la niñez y adolescencia compartida, la verdad fuiste única, jamás podré olvidarte. Pido a Dios mucha paz para tu alma, que descanses en su reino y desde ese más allá nos ilumines por siempre, haciendo extensivo a tu esposo e hijos. Cariñosamente Esther Gladys García.

MOUKARZEL DE REY, MARÍA TERESA (q.e.p.d) Falleció el 1/5/11|. Recordarte esta fecha hace que nuestros corazones tiemblen por los recuerdos que vienen a la memoria y quedarán guardados por siempre. Te recuerdan con mucho amor tu esposo Joaquín Rey, tus hijos Dr. Joaquín Miguel, Luis María sus respectivas flias, tus nietos Andrea, Florencia, Lucía, Evangelina, Joaquín y Valentín. Ruegan oraciones en tu memoria.

LASCA, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/17|. El cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, aún nos queda mucho amor y gratos recuerdos. Fuiste un gran ejemplo de vida, de padre, de excelente persona, muy querido por muchos por tu encomiable esfuerzo y dedicación. Gracias por los momentos que supiste darnos. Estás siempre presente en nuestros corazones". Su esposa, hijos Karen, Andrea, Antonio y demás familiares ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eteno.