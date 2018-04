Santiago Rugby A y B jugarán la Zona Campeonato del Apertura 2018

30/04/2018 -

Los equipos A y B de Santiago Rugby se quedaron con las dos últimas plazas para la Zona Campeonato, tras completarse la 5ª y última fecha de la primera fase del Apertura 2018, que a partir de la segunda fase tendrá a 6 equipos peleando por el título y a los restantes en la Zona Desarrollo. Santiago Rugby no jugó este fin de semana, ya que la semana pasada había superado a Lawn Tennis A y B en los partidos adelantados, por lo que quedó a la espera de lo que suceda con Añatuya RC en la Zona A y Unse en la Zona B, los otros equipos con posibilidades de clasificar. Así, la victoria del sábado de Old Lions B sobre Unse por 24 a 10 le dio la clasificación a Santiago Rugby A, además de permitirle a los viejos leones superar a Lawn Tennis A en el liderazgo del grupo. Mientras Añatuya peleó hasta el final pero no pudo con Old Lions A, cayó por 22 a 17, lo que no le alcanzó para ser tercer. De esta manera, los dos equipos de Old Lions, los dos de Lawn Tennis y los dos de Santiago Rugby, definirán el primer campeón de la presente temporada.