Prosigue lo mejor del hockey local

30/04/2018 -

Hoy prosigue el Apertura de hockey 2018 que organiza la Federación Santiagueña de este deporte, con varios encuentros atractivos.

En cancha del Lawn Tennis la acción arrancaá a las 15, SLTC R. vs. M. Mayu (1ª C); 16.30, SLTCB vs. Green Sun (1ª D); 18, Old Lions A vs. SEHC (Intermedia). En tanto que en cancha de Old Lions: a las 15, M. Mayu vs. Green Sun (M); 16, Caer vs. Old Lions R (M); 16, SLTC A vs. UCSE (1ª D); 17.30, Caer vs. Unión de Sur (Intemerdia). La cita será imperdible para los aficionados.