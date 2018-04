Las demás series de cuartos

30/04/2018 -

Esta noche también se jugarán los terceros partidos de las restantes series de cuartos de final de la Liga Argentina.

Conferencia Norte: 21, Barrio Parque de Córdoba (1) vs. Tiro Federal de Morteros (1); 21.30, Oberá Tenis Club (1) vs. Deportivo Norte de Armstrong (1); 22.15, Unión de Santa Fe (0) vs. Hindú de Resistencia (2).

Conferencia Sur: 17, Villa Mitre de Bahía Blanca (0) vs. Estudiantes de Olavarría (2); 21.30, Centro Español de Plottier (0) vs. Parque Sur de Concepción del Uruguay (2), Rivadavia de Mendoza (1) vs. Deportivo Viedma (1) y Atenas de Carmen de Patagones (0) vs. Platense (2).