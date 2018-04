Aseguran que "hay sandinistas para rato"

Fotos Daniel Ortega.

30/04/2018 -

Pese a las protestas y reclamos de la oposición, Daniel Ortega aún cuenta con grupos de ex combatientes que expresaron un fuerte respaldo hacia el presidente. "Estamos con Daniel, estamos con el Frente, hay sandinistas para rato", aseguró el excombatiente sandinista, Francisco Cuendis. "Daniel no está solo, aquí estamos hombro a hombro con nuestro pueblo", afirmó el ex comandante guerrillero, luego "contra" y otra vez sandinista, Edén Pastora.

Los conocidos de Ortega lo describen como un hábil negociador. Sus críticos aseguran que pasó de ser guerrillero a ser un corrupto.