Sebastián Piñera desistió de nombrar a su hermano Pablo

Fotos REVÉS Varios sectores cuestionaron al primer mandatario chileno.

30/04/2018 -

La presión desde todos los frentes, incluidos representantes del propio oficialismo, desencadenó uno de los primeros reveses de Sebastián Piñera en su segundo mandato. El presidente chileno dio marcha atrás y desistió del nombramiento de su hermano Pablo como embajador en la Argentina.

La decisión había sido objeto de acusaciones de nepotismo y un grupo de diputados de la oposición, incluso, llegó hasta la Contraloría General para presentar un requerimiento y frenar la llegada de Pablo Piñera, un economista y académico de reconocida trayectoria. Al respecto, el propio contralor Jorge Bermúdez dijo que un pronunciamiento sobre el caso demoraría hasta seis meses.

"Es mi convencimiento de que, en el mejor interés de Chile, el nombramiento del embajador de Chile en la Argentina es urgente y no es compatible con los tiempos estimados e informados por la Contraloría para pronunciarse sobre dicho requerimiento", señaló una declaración firmada por Piñera, que también desestimó las acusaciones. "En mi opinión, aquí no ha existido ningún acto de nepotismo, ni mucho menos descuido del interés público, pues su nombramiento no obedecía al hecho de ser mi hermano ni a ningún interés particular, sino solo a un legítimo interés público", agregó en el texto que se liberó desde La Moneda, y en el que también hubo un agradecimiento a su familiar.

