Para Mitre es el "partido del año"

Fotos A TODO O NADA. Mitre se juega toda una temporada. Recibe a Los Andes, con el sueño de permanencia.

30/04/2018 -

Es hoy. Mitre depende de Mitre. A partir de las 15.30, los dirigidos por Arnaldo Sialle se juegan toda la temporada. El "Aurinegro" recibirá a Los Andes, por la última fecha del campeonato y si gana, conservará su plaza en la Primera B Nacional.

La segunda categoría del fútbol argentino vivirá una jornada inolvidable, ya que toda la fecha se jugará a la misma hora y se conocerán los tres descenso que aún restan conocerse y el ascenso a Primera División.

Teniendo en cuenta la importancia de ese encuentro, el cuerpo técnico despejó sus dudas y confirmó a la alineación titular de Mitre. La misma tendrá dos variantes con respecto al último compromiso. En las mismas, Gastón Bottino ocupará el lugar de Daniel González, quien vio la roja ante el "Lobo" jujeño. La otra variante se dará en la ofensiva, con el regreso de Ramiro Fergonzi por Franco Olego.

La pelea por quedarse en la B Nacional también está renida ya que quedan por definirse tres descensos debido a que bajan seis equipos y tres ya perdieron la categoría: Flandria, Estudiantes de San Luis y Riestra.En tanto, hay seis conjuntos que buscarán permanecer en la segunda categoría: Mitre, Boca Unidos, All Boys, Nueva Chicago, Independiente Rivadavia y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Mitre: necesita un triunfo ante Los Andes para mantener la categoría y no depender de nadie. Boca Unidos: tiene que ganarle a Sarmiento y esperar que All Boys y Nueva Chicago pierdan sus partidos. En caso de que All Boys gane, Independiente Rivadavia empate y Juventud Unida pierda, se forzará un desempate entre estos cuatro equipos. All Boys: situación similar a la de Boca Unidos, ya que tienen la misma cantidad de puntos y de partidos jugados. Nueva Chicago: no depende de nadie, pero tiene que vencer a Ferro en Caballito para asegurarse la permanencia y, en caso de igualdad, tiene que esperar que ni Mitre ni Boca Unidos ni All Boys ganen sus partidos o que sólo uno de ellos triunfe y que Independiente Rivadavia pierda. Independiente Rivadavia: el equipo mendocino no asegurará su permanencia con un triunfo, necesita vencer a Ramón Santamarina y esperar que Mitre o Chicago no ganen mientras que, en caso de que empate ante Santamarina y de que Boca Unidos y All Boys ganen y que Juventud Unida pierda, se jugará un desempate entre los cuatro. Juventud Unida: lo peor que le puede pasar es jugar un desempate por la permanencia y para que eso ocurra debe perder su partido ante Agropecuario, que Boca Unidos y All Boys ganen sus partidos y que Independiente Rivadavia empate el suyo. En caso de igualdad ante Agropecuario, debe esperar que Mitre y Chicago no ganen.

El rival de hoy no será un hueso duro de roer. Mitre recibirá a un Los Andes que lo puede complicar.

La venta de entradas se iniciará a las 8 y se declaró "Día del Club", por lo que todos pagarán. El estadio se abrirá a las 12.30.