Lola Ponce generó polémica con su visión sobre el acoso

30/04/2018 -

La actriz y cantante rosarina, Lola Ponce, quien desplegó una exitosa carrera en el exterior y se instaló hace 8 años en Miami, junto al actor mexicano Aaron Díaz, dará que hablar estos días tras admitir que, para ella, "una mujer fuerte no es la que salta a contar cosas que pasaron hace siglos", sino "la que reacciona en el momento, lo resuelve y sale victoriosa".

Sus declaraciones a la revista Luz se dan en medio de numerosas denuncias por acoso sexual que se hicieron públicas tanto en Estados Unidos, su actual lugar de residencia, como en la Argentina.

"Yo no sufrí acoso, gracias a Dios jamás. Mi familia fue fundamental porque desde pequeña me enseñó a hacerme respetar y a elegir. No hay que dar espacios", subrayó Lola.

A la frase "no hay que dar espacios" le siguió su mirada sobre el protagonismo femenino. "Creo que se está exagerando un poco. Una mujer realmente poderosa no necesita gritar a los cuatro vientos que lo es. Simplemente lo es. Tomemos de ejemplo grandes mujeres que han profesado en su vida con pasión, dedicación, amor hacia los demás como la Madre Teresa de Calcuta o Michelle Obama. Seguramente son las de bajo perfil, mujeres de verdad que son instituciones. Que ayudan a los demás, que cuidan de sus familias, que son independientes, brillantes y sobre todo que complementan al hombre", compartió la cantante cuyos primeros éxitos los generó en Italia, adonde se fue a vivir con solo 18 años.

Respecto a la posibilidad de regresar a la Argentina a trabajar, Lola Ponce explicó: "Me encantaría, pero siento que no tienen proyectos para mí. Se maneja un amarillismo en todos los rubros que es bastante desesperante. No me pertenece ese mundo, nunca me gustó".

Lola es además madre de dos niñas, junto al actor mexicano: Regina (5) y Erin (3).