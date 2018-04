Fotos Esta noche la Luna Rosa influirá en tu plano amoroso

Hoy 18:52

Este lunes a la noche se producirá un fenómeno lunar que afectará a los habitantes de la tierra.

No se daba desde 1957 y no se repetirá hasta el 2062. El fenómeno impactará en el amor, los conocimientos y las relaciones.

La luna rosa no significa que se verá de ese color, sino que tiene que ver con un cambio interno y astrológico.

Esta luna también es llamada como luna de los brotes, luna del pez, luna de la semilla y luna despertadora. Actualmente la luna se encuentra en Tauro y acabará el mes en Escorpio, lo que traerá mucha sensualidad a nuestras vidas.

Los efectos de la luna rosa según cada signo:

Capricornio

Si tenes una pareja, la luna rosa fortalecerá la intensidad de la conexión. En cambio, si estás soltero, deberías salir a tomar un helado o ir al cine con alguien.

Acuario

A veces seguir en relaciones que no funcionan solo porque crees que lo harán no sirve. Es un buen momento para liberarse del pasado y comenzar de nuevo. Si algo no funciona, dejalo ir. Aunque duela es la decisión más sabia.

Piscis

Con la luna rosa los sentimientos serán más intensos. Las relaciones que están bien desarrolladas serán más profundas. En cambio, el lazo de las relaciones dudosas podría cortarse o debilitarse.

Aries

El ambiente de la luna rosa es propicio para fortalecer tus lazos, incluso fuera de lo romántico, como los familiares o amistosos. Si estás en pareja, disfruten, salgan juntos, hagan planes, visiten lugares que no conocen. En cambio, si estás soltero y te gusta decile lo que sentís por él.

Tauro

En este mes de luna rosa, toma un poco más de riesgos. Explorá, conocé nuevas personas y procurá que sean diferentes a ti que te puedan enseñar algo y hacerte crecer.

Géminis

A diferencia de otros signos, a Géminis no le gustan las sorpresas. Y la luna rosa trae mucho de eso: cambios sentimentales, inseguridades, ganas de decir aquello que tenés guardado desde hace mucho. Aprovechá esta época como aprendizaje.

Cáncer

Para Cáncer, tratá de pensar con la cabeza fría y verás que todo sigue su curso, solo debes ver cuál es. No permitas que un árbol tape el bosque. Tal vez sea hora de conocer a nuevas personas o evaluar la dinámica de tus relaciones.

Leo

Necesitás desafíos, crecimiento, tanto personal como intelectual. Es un buen momento para conseguir un nuevo grupo de amigos y tal vez entregarte por completo al amor. La clave está en saber qué estás buscando, no puedes encontrar lo que querés si no sabes qué es.

Virgo

Para Virgo, el amor verdadero se basa en una conexión física, mental e intelectual. Pero, como no es fácil encontrar eso, se conforma con menos o sigue soltero. Si estás en pareja, ¿es lo que buscas? y si estás soltero, ¿cómo te sentís? Nadie sabe si encontrarás las respuestas pero iniciarás el camino hacia ellas.

Libra

Si estás soltero, celebra la soltería, ahora es tu momento. Si estás en una relación, evita mimetizarte: salí con amigos, hace las cosas que disfrutas, dedícate a vos mismo un poco más de tiempo.

Escorpio

Con la luna rosa, ¿qué tal si te atrevés a innovar? Es un buen momento para los cambios en la vestimenta, ensayar un estilo nuevo.

Sagitario

La distancia en tus relaciones será de utilidad. Si estás en una relación con dudas, esa distancia te aclarará el panorama. Para los sagitarios solteros, la luna rosa será similar: realzará los mensajes de su voz interior.