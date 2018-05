¡Márchate ahora!: Los Totora echaron a su cantante

Hoy 19:25 -

En las últimas horas, los fanáticos del grupo Los Totora se dieron con una sorpresa: Julián Bruno, cantante y fundador del grupo, fue separado del mismo. El anuncio estuvo a cargo de Ángel de Brito y todavía se espera una confirmación oficial del conjunto musical.

“No voy a estar más. Es lo único que voy a decir. No hay vuelta atrás”, le dijo el artista al sitio Primicias Ya, pero evito profundizar en el tema. “Las personas no cambian con el tiempo. El tiempo te demuestra lo que son en realidad”, puso en su perfil de Twitter.

Según trascendidos, en las próximas horas se haría el anuncio oficial a través de un comunicado con los motivos de la salida de Bruno del grupo.