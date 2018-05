Pablo Pérez: "Estoy cansado de aclarar estas cosas"

Fotos Pablo Pérez

Hoy 19:58 -

Tras las polémicas declaraciones por las que fue señalado Pablo Pérez en las que, aparentemente, minimizaba una presunta eliminación de la Copa Libertadores ante la posibilidad de un campeonato, salió al cruce y aseguró que está “cansado de aclarar estas cosas”.

Te recomendamos: "El rugir de motores dice otra vez presente en Las Termas"

“¡Mirá si voy a querer quedar fuera de la Copa Libertadores! Se malinterpretó. Si escuchan un pedacito... Estoy cansado de tener que aclarar estas cosas. La Copa Libertadores es lo máximo, como dijo Riquelme”, aseguró el mediocampista Xeneize.

Y agregó: “No es lindo este momento. No esperábamos estar en esta situación. No hay que cometer errores tontos. Y más allá de lo táctico y la concentración, hay que tener actitud. Nos jugamos bastante”.

Por último, declaró: “Sabemos que nos jugamos mucho. Es una locura pensar que yo quiero salir de la Copa y ganar el torneo local. Es importante para todos”.