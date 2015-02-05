CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Mayo 2018
A LAS 23.00 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
02/05/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA
MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA
MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 LIBERTAD DE OPINIÓN
00.00 JUSTICIA POR MANO
PROPIA
01.15 KARA PARA ASK
02.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.10 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 JUNTOS POR LA
INCLUSION
15.30 EL PODIO
16.00 PAISANOS
16.30 ARTESANOS
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 RUIDO DE MOTORES
19.00 FANÁTICAS
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 SÁBADO SAGRADO
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE EN EL
NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
04.38 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
04.55 NICO, EL UNICORNIO
06.44 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE
08.21 ESPERANDO POR SIEMPRE
10.10 UN EQUIPO INCOMPARABLE
11.43 RICKY RICÓN
13.31 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
15.14 LAS TORTUGAS NINJA
16.53 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y
MONSTRUOS
18.23 JUNTOS... PERO NO TANTO
20.11 ESPERANDO POR SIEMPRE
22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
23.42 LA TRAMPA
TNT
02.37 NIÑOS DEL HOMBRE
04.22 ROSARIO TIJERAS
08.23 HOMBRES DE NEGRO II
09.59 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO
10.01 HOMBRES DE NEGRO 3
12.06 UN HOMBRE DIFERENTE
14.13 AVIONES
15.55 LA CENICIENTA
17.55 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO
17.57 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
20.01 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
22.00 KUNG-FUSIÓN
23.54 MATAR O MORIR
01.28 KUNG-FUSIÓN
TCM
00.21 EL RESCATE
02.36 DESCARRILADOS
04.22 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE
06.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.11 CASADOS CON HIJOS
07.36 CASADOS CON HIJOS
08.01 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.26 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
2)
10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
2)
10.31 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.21 MICKEY, DONALD, GOOFY. LOS TRES
MOSQUETEROS
12.41 DESCARRILADOS
14.35 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
16.29 UNA SUEGRA DE CUIDADO
18.17 MEJOR SOLO QUE MAL
ACOMPAÑADO
19.58 ALGUIEN SABE DEMASIADO
22.00 EL RESCATE
SPACE
00.33 LUCY
02.12 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN DE
LOS LYCANS
03.57 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 INFIERNO BAJO TIERRA
07.54 EL JUEGO DE LA FORTUNA
10.29 ENEMIGO ÍNTIMO
12.42 FURIA EN DOS RUEDAS
14.22 LA MONTAÑA EMBRUJADA
16.21 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
18.02 POSEIDÓN
19.54 SUCKER PUNCH
22.00 COBRA
23.40 INFRAMUNDO 3
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS
21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA
TEATRAL CON SEBASTIÁN
PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.
+EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ
MIGUEL MARTÍN, ACTOR
TUCUMANO QUE PERSONIFICA A
“EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA
OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU
NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO
GRANDE”.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS
22, SE PRESENTARÁ DANIEL
MAGAL, EL EXITOSO CANTANTE
JUJEÑO AUTOR DEL TEMA
MUNDIALMENTE CONOCIDO
COMO “CARA DE GITANA”. ESA
MISMA NOCHE, ESTARÁN “LOS
LINCES”.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS
22, SE PRESENTARÁ MIDACHI
CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI
KINDON.
COMPLEJO CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
EL SÁBADO 5, A LAS 23,
CONCIERTO DE EL VISLUMBRE
DEL ESTEKO. ARTISTA INVITADO:
KIKE OYOLA.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): ACCIÓN, AVENTURAS (+ 13
AÑOS) HOY -22:30 (Subt)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOPIC (ATP)
HOY 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
20:00 (Cast)
AVENGERS: INFINIT WAR
(3D):AVENTURA, ACCIÓN, COMICS
(+13 AÑOS)
HOY - 15:30 (Cast) 19:00 (Cast)
22:00 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
- 17:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTA CIÓN
(2D):
ACCIÓN, AVENTURAS (+ 13 AÑOS)
HOY 14:45 (Cast) 17:15 (Cast)
AVENGERS: INFINIT WAR
(2D): ACCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
HOY 15:00 (Cast) 18:00 (Cast)
21:30 (Subt)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (18 AÑOS)
22:15 (Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY - 19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:30-
17:00-20:00*-22.40-23:00* (SÓLO
SÁBADO 23.30)
SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
CASTELLANO 3D: 19:35
16:30 (SÓLO JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO Y
DOMINGO)
CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y
VIERNES)
GNOMOS AL ATAQUE
CASTELLANO 2D: 16:50- (JUEVES,
VIERNES, Y DE LUNES A MIÉRCOLES)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 19:30 (DE SÁBADO
A MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D: 22:00 (JUEVES
SUBTITULADA)