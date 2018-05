CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Mayo 2018

02/05/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA

MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA

MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 LIBERTAD DE OPINIÓN

00.00 JUSTICIA POR MANO

PROPIA

01.15 KARA PARA ASK

02.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN.





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES





CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO

CANAL 9

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.10 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 JUNTOS POR LA

INCLUSION

15.30 EL PODIO

16.00 PAISANOS

16.30 ARTESANOS

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 RUIDO DE MOTORES

19.00 FANÁTICAS

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 SÁBADO SAGRADO





CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE EN EL

NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA





PELÍCULAS

CINEMAX

04.38 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

04.55 NICO, EL UNICORNIO

06.44 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE

08.21 ESPERANDO POR SIEMPRE

10.10 UN EQUIPO INCOMPARABLE

11.43 RICKY RICÓN

13.31 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

15.14 LAS TORTUGAS NINJA

16.53 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y

MONSTRUOS

18.23 JUNTOS... PERO NO TANTO

20.11 ESPERANDO POR SIEMPRE

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

23.42 LA TRAMPA

TNT

02.37 NIÑOS DEL HOMBRE

04.22 ROSARIO TIJERAS

08.23 HOMBRES DE NEGRO II

09.59 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO

10.01 HOMBRES DE NEGRO 3

12.06 UN HOMBRE DIFERENTE

14.13 AVIONES

15.55 LA CENICIENTA

17.55 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO

17.57 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

20.01 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

22.00 KUNG-FUSIÓN

23.54 MATAR O MORIR

01.28 KUNG-FUSIÓN

TCM

00.21 EL RESCATE

02.36 DESCARRILADOS

04.22 EVIL DEAD 2. UNA NOCHE ALUCINANTE

06.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.11 CASADOS CON HIJOS

07.36 CASADOS CON HIJOS

08.01 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.26 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

2)

10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

2)

10.31 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.21 MICKEY, DONALD, GOOFY. LOS TRES

MOSQUETEROS

12.41 DESCARRILADOS

14.35 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

16.29 UNA SUEGRA DE CUIDADO

18.17 MEJOR SOLO QUE MAL

ACOMPAÑADO

19.58 ALGUIEN SABE DEMASIADO

22.00 EL RESCATE

SPACE

00.33 LUCY

02.12 INFRAMUNDO 3. LA REBELIÓN DE

LOS LYCANS

03.57 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 INFIERNO BAJO TIERRA

07.54 EL JUEGO DE LA FORTUNA

10.29 ENEMIGO ÍNTIMO

12.42 FURIA EN DOS RUEDAS

14.22 LA MONTAÑA EMBRUJADA

16.21 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

18.02 POSEIDÓN

19.54 SUCKER PUNCH

22.00 COBRA

23.40 INFRAMUNDO 3





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS

21, “ENTRE ELLA Y YO”, OBRA

TEATRAL CON SEBASTIÁN

PRESTA Y SOLEDAD GARCÍA.

+EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ

MIGUEL MARTÍN, ACTOR

TUCUMANO QUE PERSONIFICA A

“EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA

OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU

NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO

GRANDE”.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS

22, SE PRESENTARÁ DANIEL

MAGAL, EL EXITOSO CANTANTE

JUJEÑO AUTOR DEL TEMA

MUNDIALMENTE CONOCIDO

COMO “CARA DE GITANA”. ESA

MISMA NOCHE, ESTARÁN “LOS

LINCES”.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS

22, SE PRESENTARÁ MIDACHI

CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI

KINDON.

COMPLEJO CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

EL SÁBADO 5, A LAS 23,

CONCIERTO DE EL VISLUMBRE

DEL ESTEKO. ARTISTA INVITADO:

KIKE OYOLA.





CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): ACCIÓN, AVENTURAS (+ 13

AÑOS) HOY -22:30 (Subt)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOPIC (ATP)

HOY 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

20:00 (Cast)

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D):AVENTURA, ACCIÓN, COMICS

(+13 AÑOS)

HOY - 15:30 (Cast) 19:00 (Cast)

22:00 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

- 17:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTA CIÓN

(2D):

ACCIÓN, AVENTURAS (+ 13 AÑOS)

HOY 14:45 (Cast) 17:15 (Cast)

AVENGERS: INFINIT WAR

(2D): ACCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

HOY 15:00 (Cast) 18:00 (Cast)

21:30 (Subt)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (18 AÑOS)

22:15 (Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY - 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

22:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:30-

17:00-20:00*-22.40-23:00* (SÓLO

SÁBADO 23.30)

SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 3D: 19:35

16:30 (SÓLO JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO Y

DOMINGO)

CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y

VIERNES)

GNOMOS AL ATAQUE

CASTELLANO 2D: 16:50- (JUEVES,

VIERNES, Y DE LUNES A MIÉRCOLES)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 19:30 (DE SÁBADO

A MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D: 22:00 (JUEVES

SUBTITULADA)