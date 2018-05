FÚNEBRES | 2 de Mayo de 2018

02/05/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Julio Argentino Roldán

- Juan José Castillo (La Banda)

- María Elena More (La Banda)

- Víctor Rodolfo Portoles (Guasayán)

- Gladis Esther Blasco

- María Azucena Cortez de Umlandt

- Juana Marta Jiménez

- Aída Mercedes Lescano

- Cristian Ariel Cancinos

- Gladys María Ruiz de Alagastino (Beltrán)

- Olga del Valle Gallardo Rodríguez (La Banda)

- Alicia del Valle Campos

Sepelios Participaciones

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Marta Eugenia Azar y José Martin Cesca., Maria Claudia Azar y Bernardo Villegas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Graciela y Lorenzo y flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Acompañamos en su dolor a su esposo e hijos: Rulo Infante, Coqui Espindola, Claudia Infante, Rita Infante, Luis Zerial, Victoria Zerial, Coca Espindola, Eduardo Aguilar, Paola Gonzalez, Agustin Aguilar, Richard Aguilar, Andrés Nicolini y Walter Orellana.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Manuel Gómez, Estela Corte, sus hijos Manuel Rolando, Laura Analía, María Clara y Martín Leandro y respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BLASCO, GLADIS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Sus hijos Walter, Esther, Lucy, Veronica, Hugo, Waldo Ingrata h.politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el descanso SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

BLASCO, GLADIS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. CPN. Juan Manuel Beltramino y su señora CPN. María I. López Moreno; sus hijos Sebastián y Alejandro participan con dolor su fallecimiento.

CÁCERES DE HERRERA, RAIMUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Romina Eugenia Herrera y Benicio Peralta Herrera acompañan a Claudia Herrera en el fallecimiento de su querida abuela Raimunda Cáceres. Ruuega oraciones en su memoria.

CÁCERES DE HERRERA, RAIMUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Mariela Fernanda, María Belén y Romina Eugenia Herrera acompañan a su hermana Ana Victoria Herrera en el fallecimiento de su querida bisabuela Raimunda Cáceres. Ruegan una oración por el descanso de su alma.

CAMPOS, ALICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Sus hijos Daniela, Mariana, Fernando, Analia y Nadia H.pol Exequiel y Jorge, sus nietos Yuliana, Sofia, Eugenia y Constantino, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 12:00 hs en el Cementerio Parque de la paz. COBERTURA Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CANCINOS, CRISTIAN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Su padre Ruben Cancinos, sus hermanos Darío, Soledad, Daniela, Nadia y Celeste, hermanos pol. y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL, CRISTIAN IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su tío abuelo Ariel Sdin Avila y sus hijos Ariel Alejandro, Exequiel Sdin, Cesar Emanuel y Maximiliano Alan, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, CRISTIAN IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Dios tiene consigo a un ángel, Señor ya esta ante ti, bienaventuados los de corazon puro. Su bisabuela Elia Isabel Gimenez de Avila, tios Abuelos Edgardo, Negro, Ariel, Eliana y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

CORONEL, CRISTIAN IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Ana Retamosa y el personal del Instituto IPAL, acompañan a los familiares de Ivan, nuestro querido paciente, en tan doloroso momento. Rogamos a Dios lo reciba en sus misericordiosas manos y nos conceda paz y consuelo.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Su esposo Orlando Umlandt participa con dolor su fallecimiento e invita al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Te fuiste hermana... y con tu partida dejas el dolor en tus seres amados. Te amamos y te amaremos siempre. Su hermano Arq. Hector Cortez y sus amados sobrinos Esnel y Matias Cortez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios ". Sus hermanos políticos Belen, Raquel, Pocho, Luis, Griselda Umlandt y flia., agradecen por todo lo que e vida nos diste y te deseamos el descanso eterno.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su prima Elsa Corán, sobrinos Sandra, Raul, Maria del Huerto, Natalia e Ivanna y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz prima querida.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios. Su prima Toiqui Corán, sus hijos Luis y Adriana con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino ". Su primo Eduardo Corán, sus sobrinas Claudia, Inés y Marcela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Tus amigos de la Chacha Del Gringo, participa con profundo dolor tu partida y ruegan por tu descanso en paz.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Huerto y Gringo Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Carlos Alberto Arias, participa el fallecimiento de la hermana de su amigo Héctor Humberto. Ruega oraciones en su memoria.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. José Paradelo, Marcela Isa Obeid, y sus respectivas flias., participan el fallecimiento de la hermana de su querido amigo Pabecha. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Sus amigos Marta Velazquez, Lito Contardi, Paola, Sarita, Esteban y Juniors Contardi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Adriana, Silvia y Valentina Dominguez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Hector y a su esposo Orlando en este triste momento.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Tu presencia permanece entre nosotros, acompañándoos, aconsejándonos, guiándonos. Sagrado Corazón de Maria sea la salvación del alma mía. Adolfo René Avila, Maria Dolores Gonzalez de Avila, Chuchy y Sabrina, Fito Avila, e hija y flia., participan con dolor su fallecimiento.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Sus amigos Victoria B. Morales, su esposo Mario Ernan Taboada, sus hijos Alvaro, Natalia y Sergio Nicolas Taboada, hijos pol. José Guillermo Edber Attiel, Maria Susana Villalba, nietos Matias Ignacio Taboada, Agustina y Benjamin Edber Attiel, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Orlando en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Siempre en mi corazón, rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Tu Amiga de siempre Loly, participa con profundo dolor su partida y ruega por la paz de su alma.

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Piki, te despide con dolor. El Señor te recibe. Rita Montes de Olguin, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus vecinos José Ibañez, Pelusa y Petty y flia. de Walter Reinieri, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan dificil momento.

DÍAZ, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Olga Díaz de Frías y flia, Dr. Luis Walter Frías y flia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y resignación cristiana para su familia.

DÍAZ, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Hijos de Lazaro Canllo y Olga Salomon: Olga, Koki, Pichon, Yudith, hijos politicos: Lita y Carlos con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su cuñada Lita, ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JUANA MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Su hijos Fabian Gómez y Sebastián Juares,h.pol Romina, nietos Geremias y Ana Carolina Juárez, Rita y David Gómez, hermanos y demás familiares , sus restos fueron Inhumados ayer en el Cementerio de los Flores, Cob Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LESCANO, AÍDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Su hijo Juan José Lescano y Belén Palazzi participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumado ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LESCANO, AÍDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Aida querida desde el Cielo seguirás en nuestro recuerdo por siempre " Tus ex compañeros de la promoción 74 del Colegio del Centenario, acompañan en este triste momento a su hijo Juan José y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, AÍDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Dios Padre Todopoderoso, recíbela a tu hija Aida Mercedes en tus brazos, permítele entrar y morar en esa mansión Celestial que tienes para tus hijos. Descansa en paz, hermana y que la luz del Señor no tenga fin. Tu hermana del Corazón Estela Díaz participan con profundo dolor tu partida. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LESCANO, AÍDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " Luis Brescia y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, AÍDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Sus compañeras de la Oficina Gestion de cobro . Ana Velez, Tere, Goitea, Patricia Hoyos y Andrea Juarez, participan con profundo dolor el fallecimiento de Aida y brille para ella la luz que no tiene fin.

LESCANO, AÍDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Sus amigas Viviana y Alby, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su esposa Manuela Gutierrez, sus hijos, Andrea, Patricia, Silvia, Matias, Tiago y Gabriel, h,pol Javier, hermanos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Piedad. COBERTURA IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SORIA, MARCELO CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Vuelta alto carrazón valiente, ahi descansas en el reino de Dios. Eras amor puro y bondad transparente. Un abrazo hasta la eternidad guerrero de la vida. Te Amamos. Su esposa Susana Toranzo, sus hijos Daniela, Adrian Julieta, yerno Daniel Orieta, nieto Matias. participan con profundo dolor su fallecimiento . Sus restos fueron sepultados en el cementerio parque de la Paz.

SORIA, MARCELO CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Guerrero de todas las batallas, hoy te fuiste de viaje sin maletas, al lugar mas hermoso donde no existe dolor. Su cuñada Virginia, sobrinos Mary y Gladis Soria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, MARCELO CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Con gran tristeza te despedimos. Tu cuñado Negro Toranzo y Rubia Alomo, sobrina Melina, sobrinos nietos Oriana, Candela, Constanza, Victoria, Guillermina Lian y Lisandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, MARCELO CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. El Club Atlético Zanjon C. 50. participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Amigo Marcelo. Quien en vida fue un enamorado del Futbol. Gracia amigo por sembrar tus consejos sanos y trasmitir esa alegria y el amor que te caracterizaba. Rogamos oraciones en su memoria y deseamos que su flia. Encuentre un pronto consuelo

Invitación a Misa

CRUZ, ANTONIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/82|. Papá pasan los años y la herida en nuestros corazones es cada día mas grande. Sus hijos Mirta, Antonio y Estela, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizara en su memoria en Catedral Basílica hoy a las 20 hs.

MARTÍNEZ ÁNGELA (Coty) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/18|. Querida Coty, tu presencia y tu ejemplo de humildad sigue vivos en nosotros. Te llevaremos siempre en nuestro corazón como un lucero de amor, luz y sabiduría que guía nuestros pasos en el camino del Señor. La gran comunidad de la Capilla de nuestra Sra. de Lujan, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 con motivo de cumplirse el noveno dia de la partida al Reino Celestial, servidora y amiga en la fé. Ruegan oraciones en su memoria.

PELLENE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. "Que brille para el la luz que n o tiene fin". Su mamá Karina Elizabeth Diaz Almiranda, su padre Elías Pellene, su hermana Sara Julieta y Agustina Isabel Pellene y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

ÁLVAREZ D'ALESSIO, HERNÁN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/17|. "Invócame el nombre del Señor eternamente. Alma mía, retorna a tu descanso pues el Señor se porta bien contigo". Sus tíos María, Alberto y su prima Sol Lescano lo recuerdan con cariño, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento.

BRAVO, GLORIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/18|. Conozco tu nombre desde siempre. Tienes el cielo aprisionado en tu mirada. Y en tu sonrisa el sol parece descansar. Eres un ángel, de una dulzura como no existen dos. Sublime imagen de un altar pleno de rosas. Elocuencia infinita de la bondad de Dios. Yo conozco tu nombre desde siempre Desde aquel día que nací y me refleje en tu mirar. Tu amor infinito nos diste cada día en esta vida A través de alegrías, canciones de chamamé y folclore, poesías del Pipo, asados en el campo, guisos a mitad de camino en Lujan y tus inolvidables mates dulces a toda hora. Mi infancia feliz te la debo a vos, junto a la Michu supieron acompañarme, educarme y hacerme sentir lo que todo niño necesita ser en este mundo: lo más amado. Los mejores recuerdos que atesoro son en la placita Güemes a tu lado. Y nuestras eternas charlas, en la mañana temprano cuando me esperabas con tus mates ¡Yayi querida! Infinitas gracias por darnos lo mejor de vos. ¡Nunca te olvidaremos! Que brille tu luz por siempre y nos acompañe en este transitar mundano. Tu nieta María de los Ángeles.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CASTILLO, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/18|. Su esposa Victoria Paz, sus hijos Amanda, Jose Luis, y Nelida, hijos politicos y demas famil. part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 10 hs. en el cementerio La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GALLARDO RODRÍGUEZ, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Su hija Silvina Camacho, hijo pol. Luis Rizzo Patrón, nietos Sol, Lurdes y Santiago partic. su fallec. y que sus restos seran inhum. hoy a las 10 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383 L.B.

GALLARDO RODRÍGUEZ, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Su hermana Gladys Tagliapietra, sobrina Marta y Chicho, Norma y Armando, Miriam y Eduardo, Cristina y Víctor, sus sobrinos nietos Matías, Simón, Celene, Nadia, Franco, Lara, Mauro, Emanuel; Noel, Gabi, Sofía, Belén y Eugenia y sus sobrinos bisnietos Natalia y Ambar participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

GALLARDO RODRÍGUEZ, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Sus hermanas Gladys de Tagliapietra, Mirta de Arcos, Piruco, Virginia Torres y Valentina Sotelo de Gallardo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

GALLARDO RODRÍGUEZ, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Su hermana Mirta Gallardo, su cuñado Piruco de Arcos, sus sobrinos Walter y Ester; Marilín y Raúl; Freddy, Judith y Atilio y sus sobrinos nietos Damián, Melisa, Emiliano, Ramiro, Ariana, Candela y Emanuel y sus sobrinos bisnietos Ciro y Bernardo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

GALLARDO RODRÍGUEZ, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Su hermana política Virginia Torres, sus sobrinos Richard y Jaqui participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

MORE, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Su esposo Luis Eduardo Puertas, hijos y demas familiares part. su fallec. su inhum. se realizo ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERRV. SOCIALES Laprida 383.

VARGAS, JUAN GABRIEL (PEPU) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Su mamá Lola, su tía Mirta, sus primos Beto y Silvita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (Pepu) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Gustavo Abutti y flia., envian sus mas sentido pésame a su esposa Silvina, a su suegra Silvia Josefina Silva y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (Pepu) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Antonio, Norma y José Luis Acosta y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino Pepu de Ines y Eduardo Diferdin y flia., Rogamos oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Juanga: querido y entrañable amigo. Cuánto dolor por tu partida. Pensar que hace unos días nos cruzamos y quedamos en organizar una juntada con los amigos del barrio. La nuestra era de esas amistades de la niñez que trascienden el tiempo y la distancia. Vos, Chacho, Fernando, Diego, Eduardo y yo, un pequeño grupo y una gran amistad. Hasta siempre amigo. Ing. Gustavo Guzmán y flia.; Blanca Tévez de Guzmán, Ing. Verónica Guzmán y flia.

Invitación a Misa

MALDONADO, GLADYS FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/14|. Ayer, hoy y siempre en nuestra vida. Su familia: su esposo e hijos invitan a participar de la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, al recordarse un año más de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOUKARZEL MIGUEL FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/02|. Al cumplirse 16 años de su fallecimiento, sus hijos, hermanos y sobrinos, invitan a la misa, para rogar por el eterno descanso de su alma, a realizarce el miércoles 2 a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

PORTOLES, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Su esposa: Negra, su hija: Ale y sus nietas: Nadia y Mili part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. de Santa Catalina, Dpto Guasayan. Caruso CIA. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ DE ALAGASTINO, GLADYS MARIA (Marina) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/18|. Su esposo Miguel Reinaldo Alagastino; sus hijos Eugenia, Migui Carlos, Eliana, Martin, Sergio, Nati, Daiana y Macarena hijos políticos; nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio de Beltrán SERV REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.