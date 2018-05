El Aurinegro debutó en el Torneo Regional del NOA

01/05/2018 - Mitre tuvo que aguardar hasta el segundo acto del Torneo Apertura, para poder hacer su estreno en el Torneo Regional del NOA. En su primera experiencia, el Aurinegro visitó a Ñuñorco en Tucumán. Esto denota el gran interés que tiene el club hacia sus divisiones formativas, puesto que además de jugar en este evento nacional, también los hace en los que organiza la Liga Santiagueña. Además de Mitre, por tercer año consecutivo, Central Córdoba es el otro representante del fútbol santiagueño. En su primer compromiso, protagonizado por el Sub 15, en la Aurinegro fue derrotado por 3 a 2 en un verdadero partidazo. Bracamonte y Fiad, en contra, marcaron los goles para Mitre. En el Sub 17, Mitre tuvo revancha y logró imponerse por la mínima diferencia. Ledesma fue el autor del único tanto del partido. Por último, en la categoría mayor, la Sub 19, fue triunfo para el local por 2 a 1. Morales, de tiro libre, hizo el gol para Mitre. El Ferroviario por su parte recibió a Juventud Antoniana de Salta. En la categoría Sub 15, en un partido bien jugado por ambos equipos y cargado de emociones, Central Córdoba cayó por 3-2. En el Sub 17, el Ferroviario mostró toda su contundencia y goleó al Santo por 4-0. En la categoría mayor, Juventud Antoniana se llevó un gran triunfo por 2-0.