Regresa la acción con la sexta fecha

01/05/2018 - El próximo domingo 6 de mayo volverá la acción del Torneo Apertura 2018 de la Liga de Fútbol Infantil (Lifi), con la disputa de la sexta fecha. Cabe resaltar que el pasado fin de semana no hubo actividad por la disputa de los torneos “Estrellitas 2018” y “Copa Santiago”. El capítulo seis tendrá estos cruces: Golcito vs. Niños Unidos, Comercio vs. Sarmiento, Estrella del Sur vs. Jorge Donis, Santiago Lawn Tennis Club vs. Ferroviaritos, Tricolor vs. Estrella Roja y Güemes vs. Galguitos. Estará libre en esta oportunidad la escuela de Luis Valoy. Los resultados de la quinta fecha fueron: Categoría 2005: Donis 5, Lawn Tennis 0; Estrella Roja 1, Güemes 3; Niños Unidos 0, Comercio 4; Ferroviaritos 2, Tricolor 0; Sarmiento 6, Estrella del Sur 1; Valoy 2, Golcito 1. Categoría 2006: Donis 3, Lawn Tennis 0; Estrella Roja 1, Güemes 5; Niños Unidos 2, Comercio 0; Ferroviaritos 0, Tricolor 1; Sarmiento 6, Estrella del Sur 1; Valoy 2, Golcito 1. Categoría 2007: Donis 0, Lawn Tennis 1; Estrella Roja 0, Güemes 5; Niños Unidos 0, Comercio 5; Ferroviaritos 2, Tricolor 0; Sarmiento 3, Estrella del Sur 0; Valoy 2, Golcito 0. Categoría 2008: Donis 5, Lawn Tennis 0; Estrella Roja 0, Güemes 2; Niños Unidos 4, Comercio 2; Ferroviaritos 0, Tricolor 2; Sarmiento 5, Estrella del Sur 0; Valoy 2, Golcito 0. Categoría 2009: Donis 1, Lawn Tennis 0; Estrella Roja 0, Güemes 0; Niños Unidos 2, Comercio 2; Ferroviaritos 0, Tricolor 4; Sarmiento 3, Estrella del Sur 1; Valoy 2, Golcito 2. Posiciones: Cat. 2005: Donis 12; Valoy y Sarmiento 10; Golcito y Estrella Roja 6; Comercio, Güemes y Estrella del Sur 4; Ferroviaritos y Niños Unidos 3; Galguitos y SLTC 0; Tricolor -5. Cat. 2006: Donis, Güemes y Valoy 12; Sarmiento 9; Estrella del Sur y Tricolor 6; Comercio, Galguitos y Niños Unidos 3; Ferroviaritos, Golcitos, SLTC y Estrella Roja 1. Cat. 2007: Sarmiento y SLTC 10; Donis, Comercio y Güemes 9; Estrella Roja y Valoy 6; Estrella del Sur 4; Tricolor y Ferroviaritos 3; Golcito 1; Niños Unidos y Galguitos 0. Cat. 2008: Donis y Güemes 12; Valoy 10; Niños Unidos 9; Sarmiento 7; Golcito y Estrella Roja 6; Comercio y Tricolor 3; SLTC 2; Ferroviaritos, Estrella del Sur y Galguitos 0. Cat. 2009: Donis y Sarmiento 10; Estrella Roja y Güemes 8; Estrella del Sur 7; SLTC 6; Valoy 5; Niños Unidos 4; Comercio y Tricolor 3; Golcito 1; Ferroviaritos y Galguitos 0.