Independiente BBC y ATAMISQUI comparten la punta

01/05/2018 - Independiente BBC y Atamisqui BBC salieron airosos de sus respectivos compromisos y se mantienen punteros e invictos de la categoría Preinfantiles, tras la disputa de la octava fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet. El equipo de calle Salta venció en el Parnás a Red Star por 76 a 40, mientras que el conjunto atamisqueño le ganó como visitante a Juventud por 103 a 8. Normal Banda, tricampeón de la categoría, quedó como único escolta al vencer el jueves a Fernández BBC por 48 a 29. Luego se ubican Quimsa y Olímpico, que también se mantienen invictos. La Fusión superó en el Ciudad a Nicolás Avellaneda por 65 a 48, en tanto que el Negro bandeño suspendió su partido con Sportivo Colón. La fecha se completó con la victoria de Águilas de Pozo Hondo ante Jorge Newbery por 74 a 40, en calidad de visitante, y con el triunfo de Contadores BBC sobre Fernández BBC por 48 a 29, en Ciencias Económicas. En cambio, Tiro Federal y Huracán ganaron los puntos de sus partidos frente a Coronel Borges y Coronel Suárez, respectivamente, que no tienen jugadores para esta categoría. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Independiente BBC y Atamisqui BBC 16 puntos; Normal Banda 15; Quimsa y Olímpico 14; Nicolás Avellaneda 13; Sportivo Colón, Huracán y Red Star 12; Jorge Newbery, Belgrano y Juventud 11; Águilas de Pozo Hondo 10; Contadores BBC, Tiro Federal y Sportivo Loreto 9; Lawn Tennis y Fernández BBC 7. Próxima fecha El próximo fin de semana se jugará la novena fecha, que contempla los siguientes enfrentamientos: Normal Banda vs. Contadores BBC, Tiro Federal vs. Lawn Tennis, Jorge Newbery vs. Fernández BBC, Villa Mercedes vs. Coronel Borges, Huracán vs. Águilas de Pozo Hondo, Belgrano vs. Defensores del Sud, Sportivo Colón vs. Coronel Suárez, Nicolás Avellaneda vs. Sportivo Loreto, Atamisqui BBC vs. Olímpico, Red Star vs. Quimsa e Independiente vs. Juventud. La Comisión Provincial de Minibásquet definirá próximamente los días y horarios de los partidos. 