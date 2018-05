Encuentro provincial de hockey infantil femenino

01/05/2018 - Con total éxito se desarrolló el pasado fin de semana en las instalaciones de Old Lions Hockey, en su cancha de césped sintético, el Tercer Encuentros Infantil femenino. Este destacado evento de carácter provincial contó con la organización del plantel superior de damas de la entidad del parque Aguirre y con una verdadera multitud que acompañó al torneo. El encuentro infantil se desarrolló con total éxito, a pesar de que se registraron altas temperaturas, por lo que se decidió terminarlo antes de lo previsto. De este importante acontecimiento deportivo tomaron participación más de doscientes chiquita de toda la provincia. Clubes Para esta oportunidad, el encuentro contó con la presencia de los clubes Old Lions, Atenas, Old Lions Hockey, Santiago Lawn Tennis Club, Green Sun, Central Córdoba, Casa del Docente, entre otros. Las chicas además de jugar y divertirse en este evento que contó con la anuencia de la Federación de Hockey de Santiago, compartieron un riquísimo y entretenido tercer tiempo en el que las jugadoras degustaron frutas, bananas, naranjas y agua fresca para hidratarse. El desarrollo del encuentro fue todo un éxito, por lo que ya se está pensando para la realizar el cuarto.