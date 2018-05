Quimsa dijo presente en la Liga Nacional Sub 17 de cestobol

01/05/2018 - Las chicas de la Asociación Atlética Quimsa participaron recientemente en la Liga Nacional de Cestobol Sub 17 que se desarrolló en la ciudad de General Pico, La Pampa, en donde finalizaron su actuación con un noveno puesto. Las chicas fusionadas dejaron todo en la cancha en un torneo que reunió a los más destacados equipos de la Argentina. Tuvieron un buen arranque, pero luego fueron bajando el nivel de juego. Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, de la Federacion de Capital Federal, se quedó con el título en la CADC, al vencer en la final a Edip de Villa Mercedes, San Luis, que sorprendió con grandes actuaciones a lo largo del torneo y en la semifinal habia superado al candidato local, Cultural Argentino A. El marcador del encuentro definitorio fue 78/67 a favor de las chicas de Villa del Parque, diferencia que pudieron establecer luego de que el encuentro se desarrollara parejo en el tablero hasta los ultimos 4 minutos de juego. Posiciones Así quedaron las posiciones finales de la Liga Nacional Sub 17. 1) Gevp de Capital Federal; 2) Edip (San Luis); 3) Cultural Argentino A (La Pampa); 4) Club Hernández (Bs. As.); 5) Ferro (La Pampa); 6) Apv (Capital Federal); 7) Regatas (Corrientes); 8) Lilan Laprida (Buenos Aires); 9) Quimsa (Sgo. del Estero); 10) Carib (Córdoba); 11) Defensores del Sud (Sgo. del Estero); 12) Cultural Argentino B (La Pampa). 