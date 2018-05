"Estoy cómodo, pero se hablará después"

Fotos SATISFACCIÓN. Arnaldo Sialle quedó muy conforme con la temporada que hizo Mitre en la B Nacional, pero no dio pistas sobre su continuidad.

02/05/2018 -

El entrenador de Mitre, Arnaldo Sialle, hizo un balance positivo de esta primera experiencia del club en la B Nacional. "Mitre hizo una muy buena campaña con 32 puntos, arriba de varios equipos ya consolidados en la categoría. Nosotros somos un equipo en formación y una institución que también se está formando. Estoy contento porque se pudieron cumplir los objetivos. Primero ascender y después poder mantener a Mitre otro año en la B Nacional", manifestó.

"También hay que saber sufrir. Tuvimos momentos difíciles durante el año y los jugadores lo supieron sacar adelante. Eso es muy importante. Por eso le agradezco el apoyo al barrio, al "8", también a la poca gente que estuvo con nosotros en momentos complicados, a la familia Ábalos Santillán, que siempre estuvo con nosotros, y sobre todo al pueblo de Mitre, que lo disfrute porque se lo merece", completó.

"Cacho" consideró que el Aurinegro pudo haber cosechado algunos puntos más de los 32 que consiguió porque "fue un equipo que en todas las canchas trató de ser protagonista y se paró bien, de igual a igual, contra cualquier adversario". "También hay que ser realistas y tener un poco de humildad y saber que hay instituciones que son mejores que nosotros. Y que nosotros estamos en crecimiento. Y el crecimiento conlleva sufrimiento también", agregó el rosarino.

Lo que viene

Ante la consulta de cómo sigue esto, respondió: "Le vamos a dar uno días de licencia al plantel y dependerá del compromiso de Copa Argentina, que no tenemos fecha. Vamos a retomar las prácticas el miércoles de la semana que viene"

En cuanto a su situación contractual dijo que aún no es momento para hablar. "Mi contrato es hasta el 30 de junio. Todavía no hablé nada. No es momento de hacerlo, sino de estar tranquilo y tomar unos mates. Yo estoy cómodo en este club, hemos conseguido cosas importantes, pero se hablará en su momento", concluyó.