Final en cancha de Defensores

02/05/2018 -

Defensores de 45 y Defensores del Sud se enfrentarán esta noche en la final del Torneo Miguel Cortijo para mayores de 45 años, que organiza la NBA Santiagueña.

El partido se jugará en cancha de Defensores, desde las 22.30, con el arbitraje de Julio Ruiz, Adrián Campos y Juan Carlos Gerez.

Esta noche también jugarán en Villa Mercedes, Lotería Santiagueña vs. Del Pino BBC (Jorge, Chejolán y Nieva); en Mariano Moreno, ISPP vs. Los Cunas (Ponce y Cheín); en Polideportivo, Premium Gym vs. Parque Sur (Bucci y C. Regatuso).