La campaña de Mitre en números

Fotos OPTIMISTA Hasta en las situaciones mas comprometedorasd, Arnaldo Sialle se mostraba tranquilo. Aseguró siempre que Mitre se salvaría.

02/05/2018 -

En su primera participación en el máximo torneo de ascenso del fútbol argentino, Mitre realizó una aceptable campaña al lograr asegurar la permanencia en la última fecha.

En el torneo, el equipo dirigido por el entrenador cordobés Arnaldo Sialle disputó 24 partidos. Logró imponerse en 8 de ellos, y suma la misma cantidad en los que terminó en empates y las que fueron derrotas. En ese lapso, el Aurinegro convirtió 21 goles y recibió 22 en contra.

El máximo artillero del "Aurinegro" fue el tucumano Joaquín Quinteros, quien anotó 7 goles. Con la particularidad que el exdelantero de Instituto Santiago fue determinante en la segunda rueda del certamen, en la que marcó la mitad de los goles del equipo (6 de 12). Además, durante la primera mitad del torneo, el "Chueco" no era tenido en cuenta y en ocasiones hasta quedó fuera de los relevos.

En la primera parte, había marcado uno contra Brown de Adrogué y a partir de allí, se consolidó como titular.

Otro que tuvo un gran aporte, pero que luego fue decayendo en su nivel, fue Ramiro Fergonzi quien marcó en 4 oportunidades. Con dos tantos se despachó el defensores Nelson Benítez, quien luego sufrió una grave lesión. En cambio Martín Pérez Guedes, Gastón Bottino, Javier Grbec, Daniel González, Williams Peralta, Leandro De Muner, Franco Olego y Alexis Bravo marcaron un tanto cada uno.

Ezequiel Mastrolía, Matías Moisés, Franco Ferrari y Juan Alessandroni fueron algunos de los futbolistas con mayor regularidad en el juego.

En su casa se hizo fuerte

Sin dudas que gran parte del objetivo de permanecer en la categoría Mitre lo forjó en su casa, donde disputó 12 juegos. Ganó 7, empató en dos ocasiones y en 3 se quedó con las manos vacías. Jugando en el 8 de Abril marcó 12 tantos y recibió solo 6.

A pesar de esos guarismos que denotan una marcada regularidad, el equipo mereció un poco más teniendo en cuenta, que salvo en dos partidos (ante Guillermo Brown, en Puerto Madryn y ante All Boys, como local), el equipo no fue superado por sus rivales. La deuda quedó en el ataque porque a pesar de las numerosas chances que generó, no pudo cristalizarlas en el arco contrario.

Tuvo buenos partidos fuera de la provincia. En el empate 0-0 en Córdoba ante Instituto, tuvo muchas chances para ganarlo, pero falló en la definición. Algo similar ocurrió en las derrota ante Aldosivi de Mar del Plata, donde perdió por la mínima y con un tanto polémico.

Ante Deportivo Riestra comenzó en ventaja y tuvo varias chances para aumentar, pero terminó cayendo por 2-1 como resultado de errores propios.