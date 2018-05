Quinteros, el de los goles importantes

Fotos ALEGRÍA. Joaquín Quinteros ya convirtió el gol que significó la permanencia de Mitre en la B Nacional y lo festeja de cara al pueblo aurinegro.

02/05/2018 -

En la tarde del lunes pasado, Mitre se jugaba el trabajo de un año ante Los Andes. Un triunfo era el único resultado que le permitía quedarse en la B Nacional, mientras que un empate o una derrota lo condenaban a regresar al Torneo Federal A.

Con un estadio repleto que lo alentó, el Aurinegro fue una y otra vez, pero chocaba con el seguro arquero Gagliardo. Para colmo, en la primera contra visitante, Gastón Álvarez Suárez puso el 1 a 0 que caía como un baldazo de agua helada a los 44 minutos del primer tiempo.

El equipo de Arnaldo Sialle reaccionó rápido y, a los 45’, empató con un cabezazo de Leandro De Muner. Y a los 8’ del complemento apareció Joaquín Quinteros para poner el 2 a 1 definitivo que le dio la salvación a Mitre.

"Estoy muy contento por el resultado del partido, teníamos que ganar para cumplir el objetivo y lo conseguimos. Fue un campeonato muy duro y muy competitivo. En lo personal me siento muy bien, estoy contento por haber ganado y haber podido mantener la categoría con Mitre", señaló el delantero tucumano, en diálogo con EL LIBERAL.

Al hacer un balance del certamen, Quinteros manifestó: "Creo que todos los equipos se armaron para generar un buen campeonato, tanto para ascender como para mantenerse. Creo que el equipo nuestro era más para mantener la categoría y eso nos ha llevado a que nos compliquemos en algunos partidos". "A veces la ansiedad nos consumía, más en este último partido de local donde no podíamos fallar. Por momentos pensamos más en hacer el segundo gol que el primero y eso nos llevó a que ellos puedan convertir el primer gol. Gracias a Dios pudimos revertir eso y mantuvimos a Mitre en la B Nacional", agregó.

Goleador

El "Chueco" arrancó siendo el quinto delantero, muy bajo en la consideración del entrenador Arnaldo Sialle. Pero, a fuerza de buenas actuaciones y de goles, se fue ganando su lugar. Y se convirtió en el goleador del equipo, con siete tantos. Y hasta se dio el lujo de convertir el gol que significó la permanencia del equipo santiagueño en la segunda categoría del fútbol argentino.

"Yo aproveché los minutos que me dio el técnico. Sé que se me puso difícil al principio, porque habían llegado muchos jugadores. Pero siempre me tenía fe y con mucha confianza trabajé para poder tener mi oportunidad", dijo el tucumano al respecto.

Y luego añadió: "Creo que cuando tuve mi oportunidad, la aproveché. Y tuve la suerte de hacer un buen campeonato y de generar goles. Eso me pone muy contento porque creo que hoy puedo festejar y decir que hicimos bien las cosas".

El gol de la permanencia tuvo un destinatario. "Se lo dedico a mi viejo que no pudo estar en este último partido, pero siempre le dedico a él cada gol", dijo.

Joaquín también se refirió al plus que significó el marco imponente que presentó el lunes pasado el estadio de Roca y Tres de Febrero. "Nos acompañó mucha gente y lo bueno es que nunca desconfió de nosotros. Les doy las gracias a ellos, que también nos ayudaron para que Mitre pueda seguir avanzando y generar situaciones hasta convertir el segundo gol", comentó. Y sobre la ovación que le regalaron cuando lo reemplazaron, dijo: "Es la primera vez que me pasa y lo disfruto al máximo. Es algo muy lindo".

Sobre su futuro, se limitó a decir: "tengo contrato hasta junio".