El Rojo, sin margen de error, visita a Corinthians

02/05/2018 -

Independiente encarará un partido importante en su ambición por clasificar a los octavos de final hoy cuando visite a Corinthians de Brasil, puntero de la zona, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del grupo G de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará esta noche desde las 21.45 en el estadio Arena do Corinthians, con el peruano Víctor Carrillo como juez principal, quien estará acompañado por sus compatriotas Jonny Bossio y Víctor Báez, y con televisación de la señal de cable Fox Sports. Corinthians, con 7 puntos, encabeza las posiciones de la zona G, seguido por Deportivo Lara venezolano con 6, Millonarios de Colombia con 4 e Independiente con 3. El ‘Rojo’ viene con el ánimo en alza en la Superliga Argentina, donde los resultados registrados el último fin de semana le permitieron terminar en el quinto lugar de la tabla de posiciones y meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores de 2019. Los de Avellaneda, que no dependían de sí mismos para entrar al máximo torneo continental del año próximo, le ganaron el sábado a Newell’s Old Boys por 1 -0, en Rosario, y ayer, en el cierre de la fecha, recibieron una mano de Unión de Santa Fe, que goleó por 3- 0 a Talleres de Córdoba, con lo cual ahora son dueños y señores de su destino. Sin embargo, la historia es diferente en la actual Libertadores, donde hoy, en San Pablo, el equipo conducido técnicamente por Ariel Holan se juega una parada clave para mantener chances de clasificar a los octavos de final.