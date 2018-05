Quilmes, con Enzo Ruiz, visita a Salta Basket en juego clave

02/05/2018 -

Esta noche se jugarán todos los partidos de la última fecha, entre los que se destaca la presentación de Quilmes de Mar del Plata, que enfrentará a Salta Basket en busca de una victoria que le permita mantener la categoría.

Si el equipo de Enzo Ruiz no gana, deberá esperar una derrota de Ferro Carril Oeste, que visitará a Hispano Americano.

El partido tendrá un segundo santiagueño, ya que Nicolás D’Anna integrará la terna arbitral.

La programación es la siguiente: 21.30, Estudiantes vs. Atenas, Gimnasia vs. Peñarol, Hispano vs. Ferro, Instituto vs. Weber Bahía (dirigirá Gustavo D’Anna), La Unión vs. Boca, Regatas vs. San Martín, Salta Basket vs. Quilmes y San Lorenzo vs. Obras.