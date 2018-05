Descubren primer tratamiento para niños con progeria

Fotos AVANCE. Será un alivio para las personas que padecen progeria.

02/05/2018 -

El primer tratamiento que prolonga la vida de niños con progeria, una enfermedad que provoca envejecimiento prematuro y afecta a una de cada 20 millones de personas, fue descubierto por médicos estadounidenses, que publicaron el hallazgo recientemente en The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Según el nuevo estudio financiado por la Fundación para la Investigación de la Progeria (PRF), los niños que padecen esa patología, que mueren de cardiopatía en promedio a los 14 años porque no tienen opciones de tratamiento aprobadas, pueden utilizar ‘lonafarnib, un inhibidor de la farnesiltransferasa que alarga su sobrevida".

"Lonafarnib, originalmente desarrollado como posible tratamiento para el cáncer, inhibe la farnesiltranserasa, una enzima que facilita la producción de progerina. La inhibición de la farnesiltransferasa impide que la proteína mutante se incorpore en la pared celular, donde provoca gran parte de su daño", dice el estudio.