Henri Falcón, un ex chavista que enfrenta a Maduro

Fotos CAMPAÑA Falcón, candidato a presidente, en un acto en Caracas.

02/05/2018 -

El candidato ex chavista, Henri Falcón, sostiene que la comunidad internacional va a desconocer los resultados de las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo si Nicolás Maduro fuese reelecto de manera fraudulenta.

El ex gobernador Falcón fue sargento del Ejército y luego se graduó de abogado. Rompió con el chavismo al oponerse a su política de expropiación y confiscación de tierras y empresas.

Dio una rueda de prensa para anunciar a los trabajadores que de ganar elevará el salario mínimo a 75 dólares, que actualmente es de 1,20 dólar (un millón de bolívares) según el ajuste que anunció Maduro.

Al preguntársele qué hará si gran parte de la comunidad internacional no reconoce los resultados de las elecciones por considerarlas fraudulentas, Falcón respondió: "Un alto representante de un alto gobierno muy importante se reunió conmigo para decirme que que su gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones, a menos, que gane mi candidatura. Hace poco me reuní con doce embajadores de la Comunidad Europea que me ratificaron que el rechazo era contra Maduro y no contra mí".

Falcón se defiende de las acusaciones de que ha traicionado a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por participar en unas elecciones que han sido cuestionadas por la mayoría de los partidos opositores como fraudulentas por no reunir las condiciones necesarias de limpieza, equilibrio y de transparencia.