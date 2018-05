Revelaron impactantes detalles de la muerte de Avicii

Fotos Avicii tenía 28 años. Apareció muerto en un hotel de Omán.

02/05/2018 -

A pocos días de la muerte de Avicii, ocurrida el viernes 20 de abril en Mascate, la capital de Omán, surgen nuevas versiones sobre el trágico deceso del reconocido DJ sueco.

Según revelan varias fuentes al portal estadounidense TMZ, la joven celebridad nacida en Estocolmo se suicidó cortándose las venas con un cristal procedente de una botella rota y murió desangrado. "Dos fuentes nos dicen que Avicii rompió una botella y usó el vidrio para infligir la herida fatal. En tanto, una de las fuentes asegura que fue una botella de vino", citaron en el portal.

Además, el medio asegura que dos de los contactos citados aseguran que el músico se habría cortado el cuello aunque un tercer informante desmiente enérgicamente esa versión, diciendo que Avicii se cortó las muñecas.

Las versiones concuerdan con el comunicado emitido por la familia del sueco días atrás, en donde se deslizaba la hipótesis del suicidio de Tim Bergling, tal como era su nombre real, y se destacaba que él ya no tenía "fuerzas" para luchar y sólo buscaba la "paz".

"Luchó con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad", señalaron sus familiares, quienes también agradecieron públicamente el apoyo de los fans de distintas partes del mundo recibido tras su muerte.

Cabe destacar que, en 2015, Bergling comenzó a presentar problemas de salud debido a su agotador ritmo de vida al punto que, pocos meses más tarde, en marzo de 2016, anunció que se alejaba de los escenarios. Pero las cosas no fueron mucho mejor.

Avicii luchó contra una fuerte adicción al alcohol durante años. Desde el entorno que lo acompañaba hablan de complicaciones tras una operación de apendicitis, a lo que posteriormente se le sumó una internación producto de una pancreatitis aguda.

Los herederos de la fortuna

No hay cifras exactas de su patrimonio en el momento de su muerte, pero se calcula que la fortuna que dejó el creador de los hits Levels y Wake Me Up rondaría la friolera cifra de 70 millones de euros.

Tim Bergling (el nombre real de Avicii) tampoco tuvo hijos, por lo tanto, los herederos de su fortuna serían sus padres, Klas Bergling y Anki Liden, una actriz de éxito que apareció en más de 50 películas y programas de televisión en su país.

El productor y DJ mantenía una buena relación tanto con ellos como sus tres hermanos Anton, Linda y David.