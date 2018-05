La hija de Carlos Vives, otra vez desnuda

02/05/2018 -

La hija de Carlos Vives volvió a ser centro de todas las miradas. Una vez más, Lucy, de 22 años, decidió desnudarse en la tapa de una revista.

"Lucy Vives, al desnudo", reza el título de la portada de la revista Don Juan. En la nota, la joven hija del músico colombiano asegura que para ella desnudarse es una forma de hacer activismo político.

Apenas tapada con una campera de jean, Lucy reflexiona sobre feminismo y asegura que no siguió los pasos de su padre porque le daba "mucha vergüenza" cantar en público.

Pánico

"Aunque no me crean, a mí me daba pánico cantar en público. Y crecer en una familia música es todavía peor por la presión que uno mismo se pone", contó.

No es la primera vez que Lucy se muestra como Dios la trajo al mundo. En el 2016 ya había posado totalmente desnuda para la revista SoHo.