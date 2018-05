ARA San Juan: nueve firmas se presentaron para la búsqueda

Fotos La apertura de las distintas ofertas, para la búsqueda del ARA San Juan, se realizó este miércoles.

Hoy 16:12 -

Nueve firmas presentaron propuestas en la convocatoria lanzada por el gobierno nacional para contratar "un servicio de búsqueda submarina a fin de localizar e identificar al submarino ARA San Juan", desaparecido desde el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo, entre ellos el santiagueño, cabo primero David Melián.

La apertura de las distintas ofertas se realizó este miércoles a las 10, y luego se dio a conocer el acta con la lista de las empresas interesadas en participar en este proceso de "contratación directa por urgencia", que había sido lanzado el 17 de abril último.

Según publicó el portal de compras públicas, doce empresas descargaron los pliegos de la convocatoria y, de ellas, fueron nueve las que finalmente se presentaron sus propuestas para la contratación.

En tanto, fuentes oficiales indicaron que, de esas nueve empresas, ocho cumplieron con los requisitos formales, en tanto la restante, por ese motivo, quedó fuera de carrera.

Dos firmas presentaron sus propuestas con su cotización en euros: "Falcon High Tech America SRL", por 1.850.000, que ingresó la oferta de menor costo, y "Compañía Sud Americana de dragados", por 17.780.460, la más cara.

Las siete restantes son "Sistemas Electrónicos Subacuáticos (SEA)", cuya oferta es de US$ 4.810.000; "Igeostest Geosciences S.L.", por US$ 10.700.000; "Bahía Grande LN S.A.", por 10.209.815; "Proios Salvage S.A", por US$ 7.430.000"; "Grupo HGM Tecnologías Submarinas, S.A.", por 6.140.000; "Williamson & Associates, Inc", 6.234.600, y "Ocean Infinity, Inc", por un monto de US$ 7.500.000.

A partir de la apertura de las ofertas, el gobierno deberá analizar el alcance de las distintas propuestas, para determinar cuál se ajusta mejor en términos técnicos y financieros al objetivo de la contratación.

La convocatoria había sido anunciada el 16 de abril pasado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, luego de su paso por la Comisión Bicameral que investiga, en el Congreso de la Nación, la desaparición y la búsqueda del submarino.

Los requisitos fueron publicados al día siguiente a través del portal de compras públicas del Estado Nacional, y si bien inicialmente el plazo para presentar propuestas era de nueve días, finalmente la fecha se corrió hasta hoy.

Este proceso administrativo se puso en marcha luego de que los legisladores integrantes de la Bicameral reclamaran en dos ocasiones una definición en este sentido al gobierno nacional, a partir del reclamo de los familiares de los marinos para que la búsqueda continuara con empresas privadas que pudieran aportar tecnología de punta.