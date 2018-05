SEGUÍ EN VIVO | Boca y una final a todo o nada en Barranquilla

Hoy 18:59 -

Boca Juniors, que no mostró en el plano internacional la hegemonía que ejerce a nivel local, visita en la ciudad colombiana de Barranquilla al Junior, liderado por el ex River Teófilo Gutiérrez, con la premisa de ganar para no quedar afuera de la Copa Libertadores.

A los boquenses podrían servirle un empate, pero si pierden se quedarán eliminados de la copa en fase de grupos, algo que no les sucede desde hace 24 años.

El equipo ‘xeneize’ se juega su destino en la Libertadores, torneo que ganó seis veces, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano.

El partido corresponde al grupo H, que lidera Palmeiras de Brasil con 10 puntos y clasificado a los octavos de final, seguido por Junior (6), Boca (5) y Alianza Lima de Perú (1).

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto comenzó su campaña con un empate sin goles en Perú, luego le ganó de local a Junior y salió mal parado en los cruces con Palmeiras, puesto que si bien empató en Brasil (1- 1), la derrota de la semana pasada en ‘La Bombonera’ por 2- 0 lo complicó al punto de que jugará en Barranquilla con la presión de evitar la eliminación.

Si Boca no suma tres puntos en Barranquilla, ya no dependerá de sus propios resultados para seguir adelante en el torneo que desvela al club y a los hinchas.