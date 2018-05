Así serán los cruces

03/05/2018 -

Finalizada la temporada regular, los 16 primeros equipos se clasificaron para la primera ronda de playoffs, de acuerdo con el siguiente detalle: San Lorenzo de Almagro vs. Peñarol de Mar del Plata, San Martín de Corrientes vs. Boca Juniors, Atenas de Córdoba vs. Olímpico, Instituto de Córdoba vs. Regatas Corrientes, Quimsa vs. Estudiantes de Concordia, La Unión de Formosa vs. Hispano Americano de Río Gallegos, Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Argentino de Junín y Obras Basket vs. Weber Bahía.