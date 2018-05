"No fue penal porque no lo toqué, González simuló"

03/05/2018 -

El volante central de Boca Wilmar Barrios se quedó con bronca por el penal que le sancionaron "porque no fue, lo simuló González", aseveró.

"Lo importante hubiera sido que nos lleváramos la victoria para Buenos Aires", estimó el mediocampista, que agregó: "De cualquier modo el empate tiene algo de positivo. No entendía nada cuando el árbitro marcó el penal, porque no fue, encima en un primer momento no lo había sancionado", dijo Barrios.

"Le discutí al árbitro explicándole que González se tiró cuando lo fui a marcar, que no le había hecho falta, pero lo sancionó igual y le permitió al rival ponerse en ventaja".