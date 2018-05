Bernardo Stamateas le dará continuidad al ciclo de charlas organizado por el Cyac

Fotos EXPECTATIVAS. La presencia de Bernardo Stamateas en Santiago generó gran interés en toda la comunidad.

El prestigioso escritor y conferencista Bernardo Stamateas se presentará nuevamente en nuestra ciudad, especialmente invitado por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana (Cyac) que preside el contador Atilio Chara, para darle continuidad al ciclo de charlas que organiza todos los años la institución.

La disertación, que originalmente estaba prevista en el teatro 25 de Mayo, se desarrollará en el Fórum Centro de Convenciones, debido a la gran demanda de entradas que hubo desde que se anunció la presencia de Stamateas en Santiago. Comenzará a las 21 y el ingreso será libre y gratuito.

En esta ocasión, la temática que abordará Bernardo Stamateas será "Miedo, preocupación y ansiedad".

"Con la presencia del doctor Bernardo Stamateas le vamos a dar continuidad al ciclo de charlas 2018, que tiene por objetivo, poner a consideración de la comunidad temas que tienen que ver con la actualidad, generando un espacio de debate que nos ayude a construir un Santiago mejor", indicó el contador Atilio Chara, al momento de anunciar esta disertación.

Respecto de la temática elegida para esta oportunidad, el presidente del Cyac precisó: "Nuestro invitado va a abordar como especialista y psicólogo temas muy actuales y que muchas personas lo padecen; por eso queremos invitar a toda la sociedad santiagueña. Es un tema óptimo para generar un debate en la población por lo que se hace extensiva la invitación a las personas de todas las edades".

Temática

Previo a su llegada a Santiago, Bernardo Stamateas dialogó con EL LIBERAL para adelantar algunos aspectos de su disertación de esta noche, y sostuvo que "todos los seres humanos atravesamos distintos miedos, ansiedades y preocupaciones", y consideró que "estas emociones son una parte inevitable de la vida".

"A medida que vamos creciendo y madurando, vamos superándolas y haciéndonos cargo de lo que nos pasa para así poder administrarlas sabiamente. Somos fuertes cuando podemos hacernos cargo de nuestras debilidades", amplió.

Al hacer referencia a los miedos, ilustró que "pueden ser específicos, miedo a enfermarse, a morirse, a que le pase algo a algún hijo, es decir, son ejemplos muy variados", y sobre los temas de su charla, dijo que lo estará ligando con la ansiedad, "un primo hermano del miedo, con la diferencia que la ansiedad no se especifica, cuando decimos: ‘algo me preocupa, pero no sé bien qué es’, lo que trae aparejado dificultades para dormir, ataques de pánicos, y demás problema de salud".

Males de hoy

Al consultársele si la ansiedad representa el mayor mal de los argentinos, Stamateas respondió que "es el problema número uno, ya que somos seres producto de la cultura tóxica, que nos inclina al individualismo, al consumismo y al hedonismo. A esa presión cultural, yo la imagino como un gran bazar de ideas de todo tipo, de las buenas y de las tóxicas. Uno toma las ideas negativas, entra y compra y vive bajo un nivel de estrés muy grande".

"No hay que confundir lo posible con lo probable, porque nos puede llevar a vivir con ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Siempre debo pararme en la acción. Si estoy con miedo de perder el trabajo, debo llamar a los clientes, hacer una lista de acciones y empezar a hacerlas, porque la ansiedad se resuelve gastándola, no pensándola", recomendó.

También aconsejó crear "unas madrigueras afectivas, que son espacios en los que cargamos energías; los amigos, los hobbies, las salidas, la vida espiritual, los espacios que nos hacen bien y donde nos nutrimos de la energía, de la alegría y las emociones positivas", y por consiguiente, "suspender el pensamiento ‘supositorio’, que comienza con el ‘y si...’, ¿Y si me enfermo?", "¿Y si me muero?".

Bernardo Stamateas es pastor de la Iglesia Bautista Ministerio Presencia de Dios, un destacado escritor y conferencista a nivel nacional e internacional. Sus libros hoy son leídos por todos los sectores de la sociedad.