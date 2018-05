Rossi se tiene confianza en Jerez

03/05/2018 -

Valentino Rossi suma 29 puntos en el Mundial de MotoGP. Está a 17 del líder Andrea Dovizioso. En su haber sólo está el podio de Qatar en 2018. En Argentina sucedió el incidente con Márquez. Sabe que en Jerez, podría conocer su verdadero potencial. "Estoy feliz de volver a Europa. Jerez es un circuito que me gusta mucho. He tenido buenas carreras aquí y me gustaría volver al podio. Juntos, mi equipo y yo, trabajaremos duro para encontrar la mejor configuración y comprender el comportamiento de la moto con el nuevo asfalto", enfatiza Rossi.