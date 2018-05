Abuelas impugnó a la abogada candidata a procuradora de Macri

Fotos PROPUESTA. El Gobierno impulsa la candidatura de Inés Weinberg de Roca al cargo de procuradora general de la Nación.

03/05/2018 -

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó al ministro de Justicia, Germán Garavano, una impugnación a la candidatura de Inés Weinberg de Roca al cargo de procuradora general de la Nación y de otras postulaciones a jueces y fiscales por "falta de un compromiso claro con los derechos humanos".

Así lo informó la entidad que preside Estela de Carlotto en un comunicado, en el que manifestó su "preocupación por el perfil de candidatos a fiscales y jueces propuestos por el Ejecutivo para ocupar distintos cargos vacantes".

Además de la candidata impulsada por el presidente Mauricio Macri para conducir el Ministerio Público, la Asociación presentó ante Garavano la impugnación a las postulaciones de Guillermo Jorge Yacobucci, postulante a juez de la Cámara Federal de Casación Penal, y del doctor Guido Otranto (quien interviniera en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado) al cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, Río Negro.

Asimismo, se impugnó ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación al doctor Santiago Ulpiano Martínez, candidato a fiscal General de Bahía Blanca.

"En el caso de la doctora Weinberg, las Abuelas expresamos que no cumple con los requisitos del decreto 222/03, en particular en lo referido a la exigencia de un claro compromiso con los derechos humanos, dado que las posiciones públicas de la Dra. Weinberg no resultan coherentes con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina", indicaron las Abuelas en un comunicado.