El "Corcho" Rodríguez no puede salir del país

03/05/2018 -

El juez federal Sergio Torres dispuso la prohibición de salida del país para Jorge "Corcho" Rodríguez tras la denuncia de la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía acusándolo de ser nexo de Odebrecht con funcionarios argentinos en la trama del pago de sobornos. La medida también alcanza a contadores del empresario que figuran como titulares de una compañía a través de la cual se canalizaron los sobornos.

Torres hizo lugar al pedido de la Oficina Anticorrupción y del fiscal federal Federico Delgado, que además solicitaron la indagatoria de Rodríguez en esta causa por el presunto pago de coimas de Odebrecht en la obra de Aysa denominada Paraná de las Palmas.

El pedido de indagatoria también abarca al ex ministro "K" Julio De Vido; a su entonces segundo, Roberto Baratta; al ex secretario de Obras Públicas, José López; al ex titular de Aysa Carlos Ben, y su entonces segundo Oscar Biancuzzo.