El Gobierno entregó viviendas sociales en el Bº Industria

03/05/2018 -

Autoridades del ministerio de Desarrollo Social, continuando con las políticas impulsadas por el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, inauguraron viviendas sociales, totalmente amuebladas, en la ciudad Capital. El acto fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, acompañado de los presidentes de las organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones y clubes, que trabajaron en la construcción de las casas.

Las viviendas fueron construidas a través de la Asociación Solidaridad Social a cargo de su presidente Luis María Soria; Asociación Nueva Sangre de su presidente Héctor Nazar; Asociación de Fomento Vecinal Amaneciendo a cargo de Gladys del Valle Luna; Ciudad del Barco Progresista de su presidenta Graciela Goñi; Cooperativa de Trabajo, Construcción y Servicios Libertad de su presidenta Joana Rojas; Asociación 30 de Diciembre del presidente Roberto Acuña y Asociación Mi Ángel de la Guarda a cargo de Carmen Lombardi.

En el barrio Industria, la entrega de llaves, reconocimientos y diplomas, se realizó en la casa de Johana Elizabeth Rodríguez, quien manifestó: "Estoy muy contenta de recibir esta vivienda social, ahora voy a poder vivir más tranquila junto a mi familia. Es un sueño tan anhelado que se me cumple después de tanto tiempo. Le doy gracias a Dios porque voy a tener mi propio techo digno".

Por su parte, el ministro Niccolai, transmitió el saludo del gobernador Zamora y agradeció a las instituciones no gubernamentales, por el involucramiento en el programa.

"El gobierno si bien tiene la decisión de avanzar en este programa, no podría hacerlo sin la colaboración de las instituciones. Es valorable lo que hacen, porque con estas casas, no se gana plata, nadie se enriquece haciendo viviendas sociales. Le damos justo el dinero para los materiales y una ayuda para los albañiles que colaboran con la familia, no hay otra ganancia. Este programa está dirigido a quienes no pueden pagar una vivienda y hacerla por su cuenta o no pueden pagar un crédito, ya que se merecen y necesitan vivir mejor", concluyó.