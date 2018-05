"Antes me preguntaban por mi papá y ahora me preguntan más por mi hijo"

03/05/2018 -

¿Fue causalidad o casualidad ser cantante?

Ahora que veo a mi hijo (Izán) que está cantando, me entiendo a mí. Muchas veces, uno dice si uno canta por casualidad, porque vio a su papá, porque tiene el don o porque hoy se juntan todas las cosas. Tengo hermanos que son del mismo papá y no cantan. Desde niño me gustó la música. Aunque mi papá tenía reticencia a que yo fuera cantante, porque es una carrera complicada, empujé, empujé, empujé y aquí estoy después de 25 años y sigo empujando.

¿Hay ratificación de esa elección o aún buscas?

Hay ratificación. He tenido grandes logros. He realizado grandes cosas. He actuado en grandes festivales. He ganado premios, realizo conciertos, he vendido muchos discos, he conseguido discos de Oro y de Platino y no paro. Yo creo que la ratificación primera de "hijo de..." o "no hijo de...", pero ahora es porque me gusta. En la Argentina, donde no soy conocido tanto, me preguntan mucho por Dyango, a quien adoran, pero en otros países eso ya quedó en el olvido. Y ahora me preguntan más por mi hijo. Estoy feliz por todo.