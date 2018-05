03/05/2018 -

¿Lo de Izán fue casualidad o causalidad seguir tus pasos?

Él no le ha dado vuelta nada. Él, con 10 años me dijo: ‘Yo quiero ser cantante, papá’. Y a los 11 años ya estaba en un programa de televisión, "La Voz Kids". Y a los 12 ya estaba haciendo de Luis Miguel. Él no se plantea si es por qué o si por qué no. Él tiene el don, le gusta, lo vio en casa y sigue para adelante.

¿Qué proyectos desarrollará Izán?

Cuando acabe la serie, ya estamos cerrando para que él pueda tener su propio sonido, canciones y manera de cantar que no tienen nada que ver con Luis Miguel. La música de Izán será más pop, más diferente, más de la generación de él. Izán ha tenido suerte al ser elegido para hacer de Luis Miguel. Es un tipo de trabajo que si lo vas a buscar toda la vida no te sale y no lo buscas y te sale que es lo que pasó con él. Lo está haciendo muy bien, no solamente como cantante sino como actor que es lo que sorprendió. Ahora, tiene dos vertientes, aunque él dice que quiere ser cantante.