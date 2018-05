03/05/2018 -

¿Cómo vives este gran momento de tu hijo?

Tratando de apoyar en lo máximo. Ahora me tengo que dividir en dos porque soy yo el que lo llevo. No quiero que lo lleve nadie más. No se lo voy a dejar a nadie porque sería muy arriesgado, más con mi experiencia. Lo llevo adonde puedo. Si quiere ser cantante me es más fácil que si quiere ser médico. Si fuera médico no sabría para dónde llevarlo, pero como cantante sí. Lo llevo muy bien. Estamos muy felices que haya tenido la suerte de que diera con el personaje, la imagen, la voz y la edad.