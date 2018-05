El dólar subió sin parar y cerró arriba de los 23 pesos

Fotos El dólar mayorista siguió en ascenso y tocó los 23 pesos en los últimos minutos de negociaciones.

Hoy 16:05 -

Las medidas que hoy adoptó el Banco Central no detuvieron la escalada del dólar. Órdenes de compra de último minuto llevaron al dólar mayorista a 23 pesos y las cotizaciones de los bancos pasaron ese número. El peso se devaluó 8,5% en un solo día.

A poco de iniciada la rueda, el dólar saltó a los 22 pesos en las ventanillas. El Banco Central intervino cuando la divisa mayorista tocó los $ 21,90 con unos u$s 400 millones, pero no contuvo la escalada.

Antes del mediodía, la entidad que preside Federico Sturzenegger anunció una nueva suba en la tasa de interés de referencia, de 300 puntos básicos, hasta 33,25%. Había actuado de manera similar el viernes, con algo más de éxito. Ese día, contuvo la demanda de billetes. Hoy no lo hizo.

En realidad, las tasas de las Lebac ya rondaban el 37%, niveles similares a los que tenían las letras a mediados de 2016, cuando la inflación orillaba el 40 por ciento anual. Por eso, el BCRA subió la tasa de pases activos en 500 puntos básicos. De esa manera, evitaba un negocio de los bancos: que le pidan plata prestada a la autoridad monetaria para invertirla en Lebacs y ganar dinero gratis.

Pero los altísimos rendimientos en pesos no contuvieron la demanda de divisas. El mayorista siguió en ascenso y tocó los 23 pesos en los últimos minutos de negociaciones, con el BCRA ya corrido del mercado. Fue una orden de compra por u$s 6 millones (un monto pequeño para el tamaño del mercado) la que lo llevó a ese nivel.

Eso impulsó las cotizaciones minoristas. En el Banco Nación, el tipo de cambio oficial cerró en $ 23,30. El Banco Galicia, la punta más cara en Buenos Aires, le puso un precio de 24 pesos.

El relevamiento del BCRA, no obstante, no registró estos cambios de último minuto. El promedio de cotizaciones que releva cerró en $ 22,99. Si bien el Banco Nación informó un valor de $ 23,17, otras entidades, como el ICBC y el HSBC, reportaron precios de venta de $ 22,80 y $ 22,50, respectivamente.

Si hasta hoy la suba del dólar de las últimas jornadas se explicaba por la salida de fondos de inversión extranjeros, los analistas ya comienzan a observar un efecto contagio entre los ahorristas locales. "Hoy estamos en un contexto defensivo. El inversor tiene que tener cautela y ser sincero con el riesgo que esté dispuesto a asumir. Estamos viendo una dolarización de las carteras, especialmente las carteras minoristas de ahorro, que lógicamente prefieren Letes y bonos cortos, por lo menos hasta que pase esta tormenta", sostuvo Pablo Castagna, director de Porfolio Personal.

Los analistas consideran que el Banco Central no acierta con la estrategia para calmar el dólar. Matías Carugati, economista jefe de Management & Fit, vuelve al miércoles pasado, día en que el BCRA vendió u$s 1472 millones para planchar la divisa mientras los fondos del extranjero iniciaban el éxodo, un día antes de la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera extranjera.



"Creo que hubo un mal diagnóstico del Banco Central. Pensaron que era temporario, no se dieron cuenta de que el factor externo (la suba de tasas de interés en Estados Unidos y el "vuelo a la calidad") era más permanente", aseveró.