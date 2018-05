Scioli frente a la Justicia: “Nunca recibí dádivas”

Fotos El ex gobernador bonaerense negó haber “recibido dádivas” o beneficiado al empresario Ricardo Miller en la construcción de las UPAs en su provincia.

BUENOS AIRES.- Daniel Scioli negó haber haber “recibido dádivas” o beneficiado al empresario Ricardo Miller en la construcción de las UPA cuando era gobernador de Buenos Aires.



Dijo que tampoco usó sus helicópteros para viajar a Villa La Ñata, como cree el fiscal.

El exgobernador se defendió con un escrito en la causa en la que está procesado por la adjudicación irregular de las Unidades de Pronta Atención (UPA). Lo presentó esta mañana ante el titular de la UFI 11 de La Plata, Álvaro Garganta, y evitó así responder a las preguntas.

El diputado nacional del FpV también esquivó a la prensa y pasó con sutileza por el edificio judicial de la ciudad desde donde gobernó la provincia por ocho años. Los abogados Alfredo Gascón y Alberto de Fazio le prepararon un texto donde se refutaron todas la acusaciones.

Ayer, se defendió en la misma causa el ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, quien se desempeña como secretario sanitario en La Matanza y concejal en Tres de Febrero.

Mañana será el turno de Miller, dueño de Miller Building Internacional y a quien le fueron adjudicadas construcciones de UPAs por 189 millones de pesos entre el 2011 y el 2015.

La causa se inició hace dos años por una denuncia de Elisa Carrió. Está dividida por el volumen de la fojas e involucra a unas 50 personas, muchas de ellas funcionarios de la gestión de Scioli.

Extracto del escrito que presentó Daniel Scioli ante el fiscal:

En el día de la fecha ejercí mi derecho a la defensa en el marco de esta investigación preparatoria. He desmentido detallada y pormenorizadamente cada una de las imputaciones que se me formularon.

Como resumen de lo expuesto, enumero brevemente:

1) TODAS las contrataciones durante mi gestión se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de TODOS los Organismos de la Constitución (Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado, Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia) y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad. No es cierto que se haya alterado el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs para beneficiar a un proveedor determinado.

2) Es totalmente falsa mi supuesta relación especial con uno de los proveedores. Dicho proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso. Por otro lado, jamás utilicé el helicóptero de dicho proveedor durante mi periodo como Gobernador, como se me imputa haberlo hecho. Hubiese bastado repasar mi agenda pública en ese lapso de tiempo para advertir que, en la mayoría de las fechas de los presuntos viajes, no me encontraba en Villa La Ñata.

3) Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona. La imputación mencionada tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía (ni cuya administración integraba) con una persona especializada en organización de eventos, y luego con una sociedad; ninguna de ellas proveedoras del gobierno provincial. Con respecto a la venta también mencionada en la imputación, fue efectuada en 2017, cuando ya no era Gobernador, a valor de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales vigentes para dicha operación.

4) Jamás he influido indebidamente sobre ningún funcionario para favorecer proveedor alguno, como se me ha imputado. Todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo.

Es mi deber como hombre de la democracia responder a las acusaciones que los denunciantes, si existiera buena fe, tienen la libertad de realizar. Es mi voluntad, como lo hice desde el primer momento, despejar todas las dudas que existieran.