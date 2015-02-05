CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Mayo 2018

A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

Hoy 21:22 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.15 LOS SECRETOS DEL SULTÁN

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

10.30 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE CENTRAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.44 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

07.01 MATILDA

08.51 PARQUE JURÁSICO

11.19 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

11.37 UNA BUENA MENTIRA

13.38 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

13.57 MATILDA

15.49 PARQUE JURÁSICO

18.16 PARQUE JURÁSICO III

19.59 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

22.00 EL REY ESCORPIÓN

23.42 DESTINO FINAL 2

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.02 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.32 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.22 POR AMOR AL JUEGO

13.52 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

15.33 JACK

17.38 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

19.52 INFIERNO EN EL TÚNEL

22.00 DIFICIL DE MATAR

23.45 EL JUEZ

TNT

06.56 MI PERRO SKIP

08.42 LA PROPUESTA

10.50 EL REY ARTURO

13.21 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

15.01 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO

15.03 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

16.55 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

18.35 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE, HORRIBLE,

MALO... ¡MUY MALO!

20.10 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO

20.12 JACK Y JILL

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

00.03 PRIVET RUSIA

00.33 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA

STUDIO UNIVERSAL

11.25 BABE. CHANCHITO DE LA CIUDAD

13.10 FULLSCREEN

13.40 A LA VENTA

15.30 LADRONA DE IDENTIDADES

17.40 CHIQUITO PERO PELIGROSO

19.30 FULLSCREEN

20.00 NUNCA MÁS

22.20 PARANOIA

24.25 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

03.30 NUNCA MÁS

SPACE

07.19 SUPERMAN

10.04 SUPERMAN II

12.38 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO

DEL REY

16.35 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

19.52 ARMA MORTAL

22.00 ARRÁSTRAME AL INFIERNO

23.56 SOUTHBOUND


A DÓNDE IR

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁ

DANIEL MAGAL, EL EXITOSO

CANTANTE JUJEÑO AUTOR

DEL TEMA MUNDIALMENTE CONOCIDO

COMO “CARA DE GITANA”.

TAMBIÉN, ESTARÁN “LOS

LINCES”.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁ

MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO

MIDACHI KINDON.

COMPLEJO CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

MAÑANA, A LAS 23, CONCIERTO

DE EL VISLUMBRE DEL ESTEKO.

ARTISTA INVITADO: KIKE OYOLA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21,

“ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL

CON SEBASTIÁN PRESTA Y

SOLEDAD GARCÍA.

+EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ

MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO

QUE PERSONIFICA AL

“OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA

OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU

NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO

GRANDE”.


CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

04/05 - 19:00 (Cast) 22:00 (Cast)

01:00 (Subt)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D):

ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

04/05 --17:30 (Cast)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)

HOY AL 09/05- 20:00(Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

04/05 - 05/05 - 22:30 (Subt) 00:40

(Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

04/05 - 17:00 (Cast)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOGRAFÍA (ATP)

HOY AL 09/09- 20:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA(+13 AÑOS)

04/05 - 05/05 - 22:20 (Subt) 00:40

(Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

04/05 - 16:30 (Cast)

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA

NOCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

04/05 - 05/05-18:30 (Cast) 20:30

(Cast) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

AVENGERS: INFINITY WAR

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

04/05 - 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)

00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:20-

17:00-20:00*-22.40-23:00*

CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO SÁ-

BADO)

*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 3D: 19:35

CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)

CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y

MARTES)

YO SOY SIMÓN APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D:19:00- (TODOS

LOS DIAS EXCEPTO JUEVES)

CASTELLANO 2D:22:50- (TODOS

LOS DÍA)

VENTA ANTICIPADA

DEADPOOL 2

ESTRENO 17-05

 
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