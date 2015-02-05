CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Mayo 2018
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
Por El Liberal
Hoy 21:22 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.15 LOS SECRETOS DEL SULTÁN
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.30 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE CENTRAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DE A DOS
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
19.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.44 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
07.01 MATILDA
08.51 PARQUE JURÁSICO
11.19 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
11.37 UNA BUENA MENTIRA
13.38 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
13.57 MATILDA
15.49 PARQUE JURÁSICO
18.16 PARQUE JURÁSICO III
19.59 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR
DRAGÓN
22.00 EL REY ESCORPIÓN
23.42 DESTINO FINAL 2
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.02 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.32 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.22 POR AMOR AL JUEGO
13.52 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
15.33 JACK
17.38 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
19.52 INFIERNO EN EL TÚNEL
22.00 DIFICIL DE MATAR
23.45 EL JUEZ
TNT
06.56 MI PERRO SKIP
08.42 LA PROPUESTA
10.50 EL REY ARTURO
13.21 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
15.01 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO
15.03 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
16.55 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
18.35 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE, HORRIBLE,
MALO... ¡MUY MALO!
20.10 LO MEJOR DE PREMIOS PLATINO
20.12 JACK Y JILL
22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
00.03 PRIVET RUSIA
00.33 EVERLY. IMPLACABLE Y PELIGROSA
STUDIO UNIVERSAL
11.25 BABE. CHANCHITO DE LA CIUDAD
13.10 FULLSCREEN
13.40 A LA VENTA
15.30 LADRONA DE IDENTIDADES
17.40 CHIQUITO PERO PELIGROSO
19.30 FULLSCREEN
20.00 NUNCA MÁS
22.20 PARANOIA
24.25 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
03.30 NUNCA MÁS
SPACE
07.19 SUPERMAN
10.04 SUPERMAN II
12.38 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO
DEL REY
16.35 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
19.52 ARMA MORTAL
22.00 ARRÁSTRAME AL INFIERNO
23.56 SOUTHBOUND
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁ
DANIEL MAGAL, EL EXITOSO
CANTANTE JUJEÑO AUTOR
DEL TEMA MUNDIALMENTE CONOCIDO
COMO “CARA DE GITANA”.
TAMBIÉN, ESTARÁN “LOS
LINCES”.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁ
MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO
MIDACHI KINDON.
COMPLEJO CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
MAÑANA, A LAS 23, CONCIERTO
DE EL VISLUMBRE DEL ESTEKO.
ARTISTA INVITADO: KIKE OYOLA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21,
“ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL
CON SEBASTIÁN PRESTA Y
SOLEDAD GARCÍA.
+EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ
MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO
QUE PERSONIFICA AL
“OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA
OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU
NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO
GRANDE”.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINITY WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
04/05 - 19:00 (Cast) 22:00 (Cast)
01:00 (Subt)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D):
ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
04/05 --17:30 (Cast)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)
HOY AL 09/05- 20:00(Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
04/05 - 05/05 - 22:30 (Subt) 00:40
(Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
04/05 - 17:00 (Cast)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOGRAFÍA (ATP)
HOY AL 09/09- 20:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA(+13 AÑOS)
04/05 - 05/05 - 22:20 (Subt) 00:40
(Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
04/05 - 16:30 (Cast)
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA
NOCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
04/05 - 05/05-18:30 (Cast) 20:30
(Cast) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
AVENGERS: INFINITY WAR
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
04/05 - 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)
00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:20-
17:00-20:00*-22.40-23:00*
CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO SÁ-
BADO)
*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
CASTELLANO 3D: 19:35
CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)
CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y
MARTES)
YO SOY SIMÓN APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D:19:00- (TODOS
LOS DIAS EXCEPTO JUEVES)
CASTELLANO 2D:22:50- (TODOS
LOS DÍA)
VENTA ANTICIPADA
DEADPOOL 2
ESTRENO 17-05