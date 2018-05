El capítulo 14 del Torneo Municipalidad de Frías se jugará en Coinor

04/05/2018 - CHOYA, Choya (C). Con un total de ocho juegos, la Nueva Liga Amateur de Fútbol programó para mañana la decimocuarta fecha del torneo que lleva la denominación de “Municipalidad de Frías”. La jornada que despertó el interés de los aficionados a la redonda, tendrá como escenario a las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad”. De esta manera, Coinor albergará de manera íntegra las emociones de una jornada que promete ser apasionante y muy vibrante. En lo que va del torneo, el líder de la tabla de posiciones es el equipo de Kiosco Watito, que acumula 33 unidades. Como escolta se ubica el elenco de La Mexicana, a tan solo un punto de distancia, por lo que esta fecha la cima podría cambiar de dueño. Programa El horario de inicio de la acción será a las 12.30. El fixture será el que se detalla a continuación: Atlético Quirós vs. Icaño; Los Canarios vs. Colonia Achalco y Deportivo Choya vs. Kiosco Watito. Luego se medirán Influencia vs. La Mexicana; Panificadora Suecia vs Carnicería Tres Hermanos; Los Ferroviarios vs Panificadora La Deseada; La Casa del Plomero vs Veteranos y a última hora lo harán M y M Deportes vs Los Amigos.