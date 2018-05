Interesante propuesta para la afición del “Agro”

04/05/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana se jugará una nueva instancia del Torneo Apertura, organizado por la Asociación del Fútbol Amateur de esta ciudad, en su dos categorías, que se encuentra auspiciado por el municipio a través de su Dirección de Deportes y Recreación. La categoría de 50 año se jugará en las dos canchas del polideportivo municipal “El Ganso”, en la numero 1: Trula vs. Defensores de Huasi y Gremio vs. Los Amigos y, en la 2: La Loma vs. Bº Sur y Wall Mar vs. 9 de Julio La Categoría 40 años tiene como punteros invictos, después de las seis fechas jugadas, a Villa Elisa en la zona “A” y, en la “B” Arsenal del Agto, se sacarán chispas, al enfrentarse mañana en la séptima fecha en cancha de El Quemao: Tigres vs. Triki y Villa Elisa vs. Makiquiosco Antu; en El Vinal: Arsenal vs. Sol de América y Las Américas vs. All Boys en Barrio Sur: Triunfadores vs. La Loma y Wall Mar vs. Trula. Partidos únicos: En Trula Bº Belgrano vs. Forres y en El Simbolar Talleres vs. El Gateao. Libre: Bº Sur Cabe puntualizar que de común acuerdo entre de la comisión directiva y delegados de los clubes participantes, el próximo sábado 12 de mayo, por la fiesta de Mailin, no habrá actividad. Resultados del último fin de semana jugada: Categoría 50: 9 de Julio e, los amigos 0; Bº Sur 3, Gremio 9; La Loma 3, Def, de Huasi 2 y empata en un tanto por bando entre Trula y Wall Mar. Categoría 40: El Gateao 2, Tigres 0; Bº Belgrano 3, Makiquiosco Antu 1; Sol de América 4, Las Américas 1; Arsenal 3, Bº Sur 0; La Loma 1, Wall Mar 1; Villa Elisa 2, Triki 1; Triunfadores 4, All Boys 2 y Talleres 5, Forres 3