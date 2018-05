Otra apasionante cartelera en el predio Jugadores Libres

04/05/2018 - Mañana en el complejo de Jugadores Libres se disputará una nueva fecha del torneo Apertura que organiza la Liga de los Profesionales, con una importante cartelera con partidos para todos los gustos. Esta nueva jornada tendrá inicio a las 13.40, con la disputa de los partidos correspondiente al primer turno. Los mismos tendrán una tolerancia de 30 minutos. Uno de los cotejos destacados de la fecha será el que protagonicen La Estafeta ante Norcen, en un juego que puede ser bisagra para ambos, en esta primera competencia del calendario oficial. La programación es la siguiente: Partidos Cancha 1: Bastianos F.C. vs. Cristal 13:40; Abogados Cat vs. Napoli 15:30; Lex D.R. vs. Contadores Jrs 17:10. Cancha 2: Valencia vs. Chicago 13:40; Brima vs. Metalúrgica Dorrego 15:30; Aesya vs. Combustible Bertolotti 17:10. Cancha 3: La Estafeta vs. Norcen 13:40; La Gloriosa vs. La San Juan 15:30; La Pachanga vs. Fútbol y Amistad 17:10. Cancha 4: Hampones vs. Deportivo JJ 13:40; La 59 F.C. vs. Abogados Cuervos 15:30; Profesores Montero Sport vs. Abogados Topos 17:10. C a n c h a 5 : B a - yer Munich vs. Tiendas Tukys 14; Los Coyotes vs. O’Globo Megacotillón 16. Cancha 6: José Ignacio vs. Ciudad Satélite 13:40; Chelsea vs. Deport 15:30; Pucará FC vs. Semillería Rossi 17:10. Cancha 7: Cacheteao Con Coca vs. Los Pibes 13:40; La Esquina vs. Kinesiólogos F.C. 15:30; Intocables vs. Ramón Carrillo 17:10. La Reserva FC vs. La Alvarado (suspendido).