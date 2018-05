Se programó el octavo capítulo del Apertura

04/05/2018 - Este sábado se vivirá otra tarde con buenos espectáculos futbolisticos, cuando en el predio El Potrerito, se ponga en juego la octava fecha del torneo Apertura, que organiza la Liga Fan. La Andes se enfrentará a su par de All Boys, en uno de los partidos con mayor trascendencia. La cartelera completa, se detalla a continuación. Cancha 1: S23 vs. Racing (14); Bº Juramento vs. Real Madrid (15:30); Los Potreros vs. Rhogar (17). Cancha 2: Mailin F.C. vs. Nápoli Black (14); Villa Além vs. Canarios (15:30). Cancha 3: Atlas vs. Quilmes (14); Shunko vs. Manzana 6 (15:30); Peluquería Nano vs. Sacachispas (17). Cancha 4: Villa las Delicias vs. Warriors (14); La Alvarado Stone vs. Messina (15:30); 11-14 vs. Niupi (17). Cancha 5: Coesa vs. Telefónicos F.C. (14); La 25 F.C. vs. Málaga (15:30); 22 y Media vs. Maco F.C. (17). Cancha 7: Colón Gomas vs. Newbery (15); Francisco de Victoria vs. Jp del 7C (17). Cancha 8: La Andes vs. All Boys (15); El Puente vs. Los Pibes de la 11 (17).