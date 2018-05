04/05/2018 - El equipo de Súper Vea, categoría Libre, es el único que ganó sus tres compromisos de la presente edición de la Liga Comercial, que organiza y hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad Capital. Este domingo, Súper Vea intentará seguir con puntaje ideal e irá en busca de su cuarto triunfo al hilo, cuando se mida con Servicio Eléctrico Díaz. El encuentro se disputará desde las 11 en la cancha número uno del complejo que el SEC posee en El Zanjón. La programación completa de la cuarta fecha es la siguiente: En Cancha Nº 1: Despensa Islas Malvinas vs. Pritty FC (L); 11, Súper Vea vs. Servicio Eléctrico Díaz (L); 12, Pritty vs. OBV Garbarino (C35); 13, Despensa Doñita vs. Mercantiles (C35); 14, Termas Unidos vs. Ferretería Comercial Colón (L); 15, Kiosco Máxima vs. Óptica Molinari (C35) y 16, Macroffice vs. Los Amigos (L). En Cancha Nº 2: 9.30, Maxihogar vs. Las Malvinas B (C35); 11, Servicio Técnico Pablo vs. O’Globo Megacotillón (C35); 12, Las Malvinas FC vs. Líneas Blancas (L); 13, Las Malvinas Sur vs. Ferretería Comercial Colón (C35); 15, Rejunte FC Colón vs. El Príncipe SRL (L) y 16, Namaskar vs. Carro Bar Kimba (L). Cumplidas las tres primeras del Torneo Anual 2018 Julio Walter Gómez, las posiciones son: Libre: Súper Vea 9; Namaskar, Los Amigos y Línea Blanca 7; Ferretería Comercial Colón y Las Malvinas FC 6; Servicio Eléctrico Díaz y Carro Bar Kimba 4; El Príncipe SRL 2; Termas Unidos, Pritty FC y Despensa Islas Malvinas 1; Macroffice y Rejunte FC Colón 0. C35: OBV Garbarino, Ferretería Comercial Colón y Óptica Molinari 7; Mercantiles FC 6; Pritty FC 5; Las Malvinas Sur 4; Maxihogar, Kiosco Máxima, O’Globo y Despensa Doñita 3; Servicio Técnico Pablo 1; Las Malvinas B 0.